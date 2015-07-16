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Çevre

'Proje olursa Yeşil Yol'dan günde 2 bin 500 araç geçecek'

Tartışmalı Yeşil Yol’un yaratacağı tahribatın boyutu ortaya konuldu

16 Temmuz 2015 14:42

Çevre konusundaki çalışmalarıyla tanınan ‘350 Ankara Hareketi’, çevrecilerin tepkisine neden olan 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol’un iklim açısından vereceği zararların hesabını yaptı. Buna göre, bölge halkının protestolarına neden olan Yeşil Yol’dan günde ortalama 2 bin 500 araç geçecek. 1 kilometre yol yapımı için 102 ton karbondioksit emisyonu atmosfere salınacak. Yol, sıcaklığı yükselteceği için yaylalarda ısı adaları oluşacak.

 

Atmosfere kirlilik

 

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkol’un haberine göre, karayollarının standartlarına göre her şerit banket genişliğiyle birlikte 8 metre olacak. Yol için malzemelerin taşınması ve iş makinelerinin yaylalara girmesi daha fazla emisyonu ortaya çıkaracak. 1 kilometrelik yol yapımı için 102 ton karbondioksit emisyonu atmosfere salınacak. Karayolları’nın verileri ele alınınca yoldan günde ortalama 2 bin 500 araç geçecek.

 

Su baskınlarını arttıracak

 

2 bin 600 kilometrelik yol tamamlanınca birkaç milyon metrekare toprağın suyla ilişkisi kesilecek. Karadeniz çok yağış aldığı için kalan toprak daha çok suyu emmek zorunda kalacak. Bu durum su baskınlarının artmasına yol açacak.

 

Yaylada ısı adaları oluşacak

 

2012’de bir grup Türk bilim insanının yaptığı araştırmaya göre, kent merkezleri ve kır arasında 4 derecelik sıcaklık farkı var. Yani turizm merkezlerinin küçük bir kent olduğunu düşünürsek, artık ısı adaları yaylalarda da oluşacak. Amerikan Colorado Üniversitesi’nin çalışmasına göre yeşil alanlar güneş enerjisinin yüzde 5’ini, yollar yüzde 50’sini tutuyor. Yani Yeşil Yol ile Karadeniz yaylaları bölgesel olarak daha da ısınacak.

 

1.35 milyon metrekare inşaat

 

350 Ankara Hareketi’nden İklim Uzmanı Önder Algedik, 2010 yılında Karadeniz’deki 5 şehir için yapılan Turizm Master Planı’na göre 1.35 milyon metrekare alanda inşaat öngörüldüğüne dikkat çekti. 2010 planına göre, yolun 662 milyon lira inşaat cirosu yaratacağını savunan Algedik, “Yeni plan gizlendiği için 2010 yılındaki plana göre yapılan hesaplamalar, iklim için dehşet verici rakamlar ortaya koydu” dedi.

 

Karadeniz kültürü de tehdit altında

 

Karadenizlilerin isyanına neden olan ‘Yeşil Yol’a  bir tepki de TEMA’dan geldi. TEMA’dan yapılan açıklamada, “Yalnızca biyolojik çeşitlilik değil, Karadeniz kültürü de tehlike altında” denildi. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Yeşil Yol projesine hukuki itirazı ilk kez 2011 yılında yaptıklarını belirterek “Dava  devam ediyor. Karadeniz’e ek gelir sağlanmalı. Ancak bunu yaparken bölgenin değerlerinden vazgeçmemek gerekir” diye konuştu.

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