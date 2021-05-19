Prof. Süleyman İrvan: Gazeteci suç örgütü liderini değil, suç örgütü lideri gazeteciyi deşifre ediyor

Medya etiği üzerine çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı görüşme kaydını yayınlamasının ardından, "Gazeteci suç örgütü liderini değil, suç örgütü lideri gazeteciyi deşifre ediyor" yorumunu yaptı.

Son dönemde yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker, "arabuculuk" yaptığı iddialarının ardından "Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım" diyen gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı görüşmenin kaydını "Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!" diyerek yayınladı.

Prof. Dr. Süleyman İrvan, konuyla ilgili yaptığı yorumda, "Ne günlerden geçiyoruz? Gazeteci suç örgütü liderini değil, suç örgütü lideri gazeteciyi deşifre ediyor" dedi.

İrvan, şöyle devam etti:

"Umarım bu olan bitenler hem Türkiye'nin mafyatik ilişkilerden temizlenmesine hem de gerçeği söyleme mesleği olan gazeteciliğin özüne dönmesine vesile olur.

Gazeteci kimdir? Gazeteci tanımı aslında gayet basittir. Asıl işi ve başlıca geçim kaynağı gazetecilik olan kişi gazetecidir. Öte yandan, iyi gazeteci vardır, kötü gazeteci vardır. Bir kişinin gazeteci olup olmadığını sorgulamak bana düşmez."

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' diye sordu.

Ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı.

Hadi Özışık, yayımladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi. Özışık'ın Peker’e Soylu ve oluşan gündeme ilişkin bilgi verdiği görülen videoda; sık sık "Sen haklısın" dediği dikkati çekti.

Twitter hesabından iki video paylaşan Peker, “İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!” ifadesini kullandı.