Prof. Sözüer'den, inşaat işçisine “Git kendini sarayın önünde yak” diyen Kılıçdaroğlu'na uyarı

2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mimarlarından olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Adem Sözüer, TBMM önünde kendisini yakan inşaat işçisi Sıtkı Aydın’a, “Git kendini sarayın önünde yak” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na uyarıda bulundu.

CHP Genel Başkanı’nın 39 yaşındaki inşaat işçisiyle ilgili sözlerini içeren T24 haberini Twitter hesabından paylaşan Sözüer, “Siyasetçi 'kendini yak’ deyip tenkit yapar elbet. Ama siz sakın böyle konuşmayın:) Çünkü, TCK Madde 84 şöyle der: Başkasını intihara azmettiren,teşvik eden,intihar kararını kuvvetlendiren, intihara herhangi bir şekilde yardım eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadelerini kullandı.