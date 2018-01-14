TBMM'nin kapısında kendini yakan Sıtkı Aydın, Meclis'e girebilir miydi?

TBMM’nin ziyaretçi kapısı önünde maddi sorunlar yaşadığını belirterek kendisini yakmaya çalışan inşaat işçisi Sıtkı Aydın,Meclis’e gelme sebebinin bir milletvekiliyle konuşarak derdini anlatmak olduğunu söyledi. Kendini yakmak gibi bir niyeti olmadığını ve bunu polislere de söylediğini ifade eden Aydın, etrafı sarıldığında sırtını duvara dayadığını ancak arkasından biri eline yapışınca elindeki çakmağın alev aldığını kaydetti.

Aydın'ın Meclis'e girip bir milletvekiliyle görüşmesi, birkaç yıl önce de yerine getirilmesi oldukça zor bir talepti. Ancak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında iyice zorlaştı. Artan tedbirler kapsamında daha önce bir vatandaşının ziyaret edeceği milletvekiline adını yazdırması yeterli gelirken, son aylarda buna T.C numarası eklendi. Buna göre vatandaş, ziyaret etmek istediği bir milletvekilinin ofisini arıyor, randevusunu alıp adını ve TC numarasını yazdırıyor. Sekretarya daha sonra TBMM'nin Dikmen kapısını arayarak ziyaretçilerin isimlerini ve kimlik numaralarını yazdırıyor. Burada da önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor. Ziyaretçinin Meclis kampüsü içinde dolaşmasını önlemek için verilen kartlar ziyaret yeriyle sınırlı tutuluyor. Liderlerin kürsüye çıkacakları gün ise ziyaretçi isimleri parti grupları tarafından kapıya tek tek bildiriliyor.

CHP’li Gök: Randevusu yoksa dahi görüşme sağlanmalı

Meclis'in vatandaşların çözüm yeri olduğunu kaydeden CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, T24’e yaptığı değerlendirmede, "Doğal olarak çözüm isteyen bir yurttaşın milletvekilleriyle görüşmesi ve sorunlarını aktarması olması gereken bir durumdur. Bu durumda işlerinin kolaylaştırılması, eğer randevusu yoksa dahi parti gruplarıyla temas ederek bu kişinin en azından sorunun aktarması sağlanabilir” dedi.



TBMM’ye çeşitli gerekçelerle girmesine izin verilmeyen yasaklı listeler de var. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı birkaç ay önce Meclis’e girememişti. Yasaklı listesinin oldukça kabarık olduğu belirtiliyor.