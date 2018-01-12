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TBMM önünde kendisini yaktı

39 yaşındaki inşaat işçisi S. A., maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi

Fotoğraf: T24

12 Ocak 2018 21:19

Maddi sıkıntılar çektiğini belirten bir vatandaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 50 metre mesafede bulunan Meclis Hastanesi’nin önünde kendisini ateşe verdi. Mecli polislerinin müdahalesiyle söndürülen S.A., hastaneye kaldırıldı.

TBMM Dikmen girişinin yaklaşık 50 metre yukarısında bulunan Meclis Hastanesi önüne elindeki benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki S.A. maddi sıkıntılar nedeniyle kendini ateşe vereceğini söyledi.

Fotoğraf: T24

İnşaat işçisi olarak çalışan S.A. benzini başından aşağı döktükten sonra çakmağı ateşledi. Meclis polislerinin hızlıca müdahale etmesinin ardından S.A.’nın alev alan kıyafetleri söndürüldü. Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen S.A. olay yerine gelen ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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