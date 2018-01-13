TBMM önünde kendisini yakmaya çalışan işçi: Sadece bir vekil ile görüşmek, derdimi anlatmak istemiştim

TBMM’nin ziyaretçi kapısı önünde maddi sorunlar yaşadığını belirterek kendisini yakmaya çalışan inşaat işçisi Sıtkı Aydın, Meclis’e gelme sebebinin bir milletvekiliyle konuşarak derdini anlatmak olduğunu söyledi. Kendini yakmak gibi bir niyeti olmadığını ve bunu polislere de söylediğini ifade eden Aydın, etrafı sarıldığında sırtını duvara dayadığını ancak arkasından biri eline yapışınca elindeki çakmağın alev aldığını kaydetti.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 39 yayındaki Aydın, İnşaat İşçileri Sendikası Ankara Temsilcisi Murat Cançoban’a, Meclis’e geliş nedenini “Ben sadece bir milletvekili ile görüşmek istemiştim, derdimi anlatmak istemiştim” diye anlattı. Hastanede, Aydın’ı ziyaret eden sendikadan da, “TBMM önünde geçinemediği için bugün kendini yakan inşaat işçisi arkadaşımızı unutmayın, biz unutmayacağız. Bu ateş tiranlığı yaktığında hepinize hatırlatacağız” açıklaması geldi.

İş kazası geçirdi, firma yardım sözünü tutmadı

İnşaat İşçileri Sendikası Ankara Temsilcisi Cançoban, T24’e maddi zorlukların altında kalkamayan inşaat işçisinin geçmişi ve bugüne gelişi hakkında bilgi verdi. 2013 yılında Sinpaş Altınoran inşaatında kalıpçı ustası olarak çalışan Aydın’ın ikinci kattan düştüğünü, 7 kaburgasının kırıldığını ve omurilik zedelenmesi olduğunu belirten Cançoban, “Ambulansla hastaneye gittiği sırada, yüklenici firmanın yetkilisine, 'Ben evimin direğiyim, ayağa kalkıncaya kadar yevmiyeyi verin ben sizden davacı olmayacağım’ diyor. Ancak firma sözünü tutmuyor. Aydın’a o zaman çalışamaz raporu veriyorlar. İşe gidemiyor, bir ay çalışıp çıkıyor. Davası, 2013 yılından beri devam ediyor” dedi.

"Meclis'in kapısına geliyor, derdimi anlatmak istiyorum diyor; etrafını sarıyorlar"

Hastanede tedavisi süren 39 yaşındaki işçiden aldıkları bilgileri T24’le paylaşan İnşaat İşçileri Sendikası Ankara Temsilcisi Cançoban’ın verdiği bilgiler şöyle:

“Meclis’in kapısına geliyor. ‘Bir milletvekili ile görüşmek istiyorum, derdimi anlatmak için’ diyor Bir milletvekili ile konuşup çözüm bulmak istiyor. Ondan sonra etrafını güvenlik sarıyor ve arkasını duvara veriyor. Yaklaşmayın diyor, kendimi yakma gibi bir derdim yok diyor, ben sadece milletvekili ile görüşmek istiyorum diyor. Benzini döküyor, o sırada başının arkasında biri eline yapışınca elindeki çakmak alev alıyor ve hastaneye yetiştiriyorlar.”

"Ateş tiranlığı yaktığında hepinize hatırlatacağız!"

Yaşananlarla ilgili, İnşaat İşçileri Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"TBMM önünde geçinemediği için bugün kendini yakan inşaat işçisi arkadaşımızı unutmayın, biz unutmayacağız. Bu ateş tiranlığı yaktığında hepinize hatırlatacağız!

Geçim sıkıntısı yaşayan bir inşaat işçisi arkadaşımız Meclis Devlet Hastanesi önünde bugün kendini yaktı. Meclis’in Dikmen kapısına 50 metre uzaklıktaki hastane önüne benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki arkadaşımız maddi sıkıntıları olduğunu söyleyerek kendini ateşe verdi. Benzini üzerine dökerek çakmağı ateşleyen arkadaşımıza polisler müdahale ederek alev alan kıyafetlerini söndürdü.

Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen arkadaşımız olay yerine gelen ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sendikamız Ankara Temsilciliği’nden arkadaşlarımız işçi arkadaşımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren temsilcilerimiz arkadaşımızın yarın adliyeye çıkarılacağına belirtti.

İnşaat İşçileri Sendikası olarak bizlerde buradan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşarak iyileşmesini umut ediyoruz."