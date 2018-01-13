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Kılıçdaroğlu: O işçi kardeşime söyleyeyim; git sarayın önünde kendini yak

" O zaman diyecek ki; beni çok seviyor kendisini ateşe verdi"

13 Ocak 2018 16:40

İstanbul CHP İl Kongresi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maddi sıkıntılar yaşadığı nedeniyle dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde kendini ateş veren vatandaş için, "Dün TBMM'de bir kişi üzerine gaz yağı döktü ve ateşe verdi. Niye? Geçinemiyorum diye. Bir gencecik vatandaşımız üzerine akaryakıtı döküyor kibriti vuruyor.Gazetelerin birinci sayfasında bile yer almadı" dedi. Kılıçdaroğlu, "O işçi kardeşime söyleyeyim Meclis'e niye geldin? Git sarayın önünde yak. O zaman diyecek ki 'Beni çok seviyor kendisini ateşe verdi" ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu?

Maddi sıkıntılar çektiğini belirten bir vatandaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 50 metre mesafede bulunan Meclis Hastanesi’nin önünde kendisini ateşe verdi. Mecli polislerinin müdahalesiyle söndürülen S.A., hastaneye kaldırıldı.

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