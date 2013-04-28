Prof. Karatay: Ayran dünyanın en sağlıklı içkisi

"Karatay Diyeti"nin mimarı Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, “Milli içkimiz ayrandır” diyen Başbakan Erdoğan’a destek verdi. Karatay, “Ayran dünyanın en sağlıklı içkisidir” dedi.



Konya Aile Hekimleri Derneğince (KONAHDER) düzenlenen 3. Aile Hekimleri Ulusal Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizim milli içkimiz ayrandır" açıklamasını değerlendirdi.

Prof. Dr. Karatay, annelerden, çocuklarına ayran içme alışkanlığı kazandırmalarını istedi.

Ayranın sağlıklı ve doğal bir içki olduğunu vurgulayan Karatay, şunları kaydetti:

"Ayran çok önemli, geleneklerimizin, dünyanın en sağlıklı içkisidir. Bunu çocukluğumdan beri uygulayan, çocuğuma da uygulatan bir insanım. Bütün hastalarıma, herkese 'en sağlıklı içki, en doğal içki ayrandır' diye zaten söylüyorum. Sayın Başbakanımız da hakikaten çok haklı."