Erdoğan'dan alkol eleştirisi: Bizim milli içkimiz ayrandır

Yeşilay'ın Global Alkol Politikaları sempozyumunda konuşan Başbakan Erdoğan, alkol teşvikini eleştirdi ve "Bizim milli içkimiz ayrandır" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Uygarlaşacağız diye alkol tüketimini teşvik ettiler. Tek parti döneminde alkol teşviki o kadar abartıldı ki; lokantalara afişler asıldı, alkolün faydaları anlatıldı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bazı kitaplarda malesef alkol milli içkimiz olarak lanse edildi. Halbuki bizim milli içkimiz ayrandır."

'Gazetelerdeki alkol reklamları da yakında kaldırılacak'

Sigara paketlerinin üzerinde nasıl uyarılar yer alıyorsa, alkollü içeceklerin de üzerinde bu uyarıların yer alması için çalışmaları başlattık. Vergileri yüksekse hiç kimse kusura bakmasın. Bizim petrol kuyularımız yok. En büyük geliri ÖTV'den sağlıyoruz. Onların sağlığı için çalışıyoruz.

Müezzinoğlu: Alkol kullanımı bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışında olumsuz etkiye sahip

Aynı toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, " Alkol kullanımı, hem bulaşıcı hem de bulaşıcı olmayan hastalıkların ortaya çıkışında ve tedavisinde olumsuz etkiye sahiptir" dedi.

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, zararlı alkol kullanımının, başlıca bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından müdahale edilebilir ve önlenebilir bir risk faktörü olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Alkol, obezite ve sigara, insan sağlığının bozulmasına ve erken ölüme neden olan 3 temel faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Alkol kullanımı, hem bulaşıcı hem de bulaşıcı olmayan hastalıkların ortaya çıkışında ve tedavisinde olumsuz etkiye sahiptir."

Müezzinoğlu, son zamanlarda yapılan çalışmalarda alkolün kanser riskini ciddi oranda arttırdığının görülmesinin, zararlı alkol kullanımıyla kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

'Uyuşturucudan sonraki en büyük tehlike'

Bakan Müezzinoğlu, alkol tüketimi için bilimsel olarak kanıtlanmış güvenli bir sınır olmadığını ifade ederek, "Bugün alkol, bağımlılık konusunda yasaklanmış uyuşturucu maddelerden sonraki en büyük tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine aşırı alkol kullanımının çevreye verdiği ekonomik ve sosyal zararları, tütün kullanımının çevreye verdiği zararlardan fazladır. Alkol, aile içi şiddet ve çocuk istismarı gibi önemli sosyal sorunlara sebebiyet vermesi, üretim ve iş gücü kaybına sebep olması gibi nedenlerle de ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının bir kısmında alkolün önemli bir etken olduğunu görmekteyiz. İş yerlerinde ve evlerde olan kazaların bir kısmında da alkol başroldedir" dedi.