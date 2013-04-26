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Twitter'dan Erdoğan'ın 'ayran' açıklamasına tepki

Ece Temelkuran: Ama beyefendinin konuşmaları da ayran kafasıyla çekilmez ki

26 Nisan 2013 19:40

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Yeşilay Global Alkol Politikaları sempozyumunda dile getirdiği "Uygarlaşacağız diye alkol tüketimini teşvik ettiler. Tek parti döneminde alkol teşviki o kadar abartıldı ki; lokantalara afişler asıldı, alkolün faydaları anlatıldı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bazı kitaplarda malesef alkol milli içkimiz olarak lanse edildi. Halbuki bizim milli içkimiz ayrandır" sözleri twitter'da çok konuşuldu.

Ayran'ın uyku getirici özelliğine vurgu yapılan tweetlerin yanı sıra rakı masası da 'ayran masası' denilerek ti'ye alındı.

Twitterdaki paylaşımların bir kısmı şöyle:

 

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