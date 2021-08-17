Prof. Dr. Temel Yılmaz: Dördüncü doz aşıya ihtiyaç olduğunu gösteren bir çalışma yok

Türk Diyabet Vakfı Başkanı ve HaberTürk gazetesi yazarı Prof. Dr. Temel Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'nın 4. doz aşı kararı ve randevuları çekmesine ilişkin olarak, "Dördüncü doz aşıya ihtiyaç olduğunu gösteren bir çalışma yok.Gelecek günlerde sanırım aşı konusunda ülkeler arası karşılıklı sürpriz kararların alınacağı çok daha ilginç olaylar yaşayacağız." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz yazısında, "Bütün bu gelişmeler üzerine Sağlık Bakanlığı sadece bu ülkelere seyahat eden vatandaşlarının yurt dışında mağdur olmamaları için dördüncü doz aşı Biontech’e izin verdi.Ancak bu karar elektronik sisteme hatalı olarak girip herkese açılınca sanki koronadan korunmak için dördüncü doz aşının herkese yapılması gerekli imajını oluşturdu. Sonra bakanın tweeti ile durum düzeltildi.Sonuçta dördüncü doz aşıya ihtiyaç olduğunu gösteren bir çalışma yok. Yoksa eldeki tüm veriler üç doz Sinovac olanlarda, iki doz Sinovac ve bir doz Biontech olanlarda ya da iki doz Biontech aşısı olan kişilerde hem hastalığın bulaşma riski, hem yoğun bakıma düşme olasılığı, hem de hastalıktan ölümlerden korunması açısından yeterli korunmanın sağlandığını göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Olay, ülkeler arası politikalara yansıyan aşı savaşlarının bir parçası. Ya da aşıların ülke politikalarını belirleyen bir araç olarak kullanılması. Hele bazı Avrupa Birliği ülkelerinin resmi sitelerinde başka ülkelerde yapılan Biontech aşılarının da kabul edilmeyeceği, sadece Avrupa Birliği ve Amerika’da yapılmış Biontech’i kabul edileceğine dair yazılar var. Bu henüz uygulamada değil ama buradan Avrupa Birliğine girişlerin bazı ülkelere kısıtlanması, göç politikalarının yeniden yapılandırılmasına kadar uzun ve ince bir yol olabilir.

Türkiye halen İngiltere’nin kırmızı listesinde, çift Biontech aşılı olsanız da 10 gün karantina olmadan giremiyorsunuz, ama delta virüsün kaynağı Hindistan turuncu listeye geçirildi. Gelecek günlerde sanırım aşı konusunda ülkeler arası karşılıklı sürpriz kararların alınacağı çok daha ilginç olaylar yaşayacağız."

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