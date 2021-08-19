Prof. Dr. Müftüoğlu: 4. doz olarak yeniden BioNTech aşısı yapılma önerisi bence acele edilmiş, erken alınmış bir karar oldu

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "4. doz olarak yeniden BioNTech aşısı yapılma önerisi bence acele edilmiş, erken alınmış bir karar oldu" yorumunu yaptı.

Müftüoğlu yazısında, "İki doz Sinovac aşısı yaptıran sağlıkçılara ve risk grubunda olanlara 3. doz Sinovac veya BioNTech aşısı yapılması tartışmasız doğru bir karardı. Ancak 3. dozda BioNTech aşısını tercih edenlere 4. doz olarak yeniden BioNTech aşısı yapılma önerisi bence acele edilmiş, erken alınmış bir karar oldu. Neyse ki ilgililer bu yanlıştan kısa sürede döndüler. Eğer böyle bir uygulama yapılacaksa bu uygulamanın arka planında uluslararası kabul görebilecek bir aşı pasaportu düşüncesi varsa konu biraz daha tartışılmalı. Tekrar ediyorum: Karar yanlış değil, erken ve olgunlaştırılmamış bir karardır, bir süre ertelenmesi ise en az alınan karar kadar doğru bir vazgeçme ve ertelemedir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

16 Ağustos’ta iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkının tanımlanmasının ardından açılan randevu sistemi iptal edildi.

4. doz aşı uygulaması kararına ilişkin olarak yapılan bilimsel bir çalışma olmadığı gerekçesiyle söz konusu karar bilim insanları tarafından eleştirildi. Türkiye'de ve diğer ülkelerde 3. doz aşı uygulaması henüz başlamışken, 4. doz aşı uygulamasının yapıldığı bir ülke olmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, tepkilerin ardından 4. doz aşı randevusu için açılan sistemi iptal etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkının tanımlanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, tıbbi bir gereklilik olmadığını bildirdi. Koca, kararın yurt dışı seyahatleri için özel alarak alındığını duyururken, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir" dedi.

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