Prof. Bulun 176 milyon kadına çare oldu, ABD'de başarı ödülü kazandı

Tıp tarihinde ilk kez beş organ nakli yapılan bir kadın doğum yaptı. O kadına yapılan nakil ameliyatında Türk cerrah Akın Tekin de yer almıştı. Yine dünya üzerinde 176 milyon kadını etkileyen endometriozis hastalığına tedavi bulunması için çalışan Türk Prof. Serdar Bulun, Amerika Endometriozis Vakfı’nın (EFA) “Onursal Başarı” ödülünü kazandı.

ABD’de Türk doktor Serdar Bulun, dünyada yaklaşık 176 milyon kadının mustarip olduğu endometriozis (endometrium adı verilen rahim iç tabakasının rahim dışında bir yere yerleşmesi) hastalığının tedavisiyle ilgili araştırmaları sayesinde Amerika Endometriozis Vakfı’nın (EFA) “Onursal Başarı” ödülü kazandı.

Chicago şehrindeki Northwestern Üniversitesi Kadın Doğum Bölümü Anabilim Başkanlığı'na yükselen Profesör Dr. Serdar Bulun, ödülünü vakfın New York’taki 5. Geleneksel Bahar Balosu’nda aldı.

New York’taki ünlü Türk jinekolog Tamer Seçkin’le Hint asllı ünlü gurme Padma Lakshmi tarafından kurulan vakfın gecesine Hollywood yıldızları Susan Sarandon, Nichole Galicia, ünlü yönetmen Joel Schumacher, top model Alek Wek, Bridged Moynahan, Eileen Guggenheim katıldı.

Seçkin, Türk doktor Serdar Bulun’un endometriozis hastalığına karşı en etkili ilacı bulabilecek en yakın kişi olduğunu söyleyerek, “Doktor Bulun, ameliyata cevap vermeyen hastalar için ilaçla tedavi yöntemleri araştırıyor. Şimdiye kadar 40 milyon dolar üzerinde bağış aldı. Kendisi Türkiye’de tıp öğrenimi gördükten sonra ABD’de bir klinik bilim dalına başkanlık yapan tek doktorumuz” dedi.

Bulun’un başhekimi olduğu Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün Prentice Kadın Hastanesi’nde kendisine bağlı 200’den fazla hekim ve 50’den fazla araştırmacı çalışıyor.



Tıp tarihine geçen operasyonda bir Türk



Tıp tarihinde ilk kez gerçekleşen, 5 organ nakli yapılan Katarlı Fatema Al Ansari isimli kadının doğumuna Türk cerrah Akın Tekin de katıldı.

Fatema Al Ansari, henüz 19 yaşındayken bağırsaklarına giden ana damarlarından birinde kan pıhtısı oluşunca 2007 yılında karaciğer, pankreas, mide, küçük ve büyük bağırsak nakil operasyonu geçirmişti. Altı yıl sonra tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Fatema, iki hafta önce ise Miami’deki Jackson Memorial Hastanesi’nde kız bebek dünyaya getirdi.

Türk cerrah Akın Tekin, ekibiyle organ nakillerini yaptığı Fatema’nın sezaryenle gerçekleşen doğumuna gözlemci olarak katıldı.

ABD’de Miami Üniversitesi Jackson Memorial hastanesinde uzun yıllardır başarılı ameliyatlara imza atan Akın Tekin, önceki gün anne ile bebeğin katıldığı basın toplantısı sonrası Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil'e yaptığı açıklamada; hastaya beş yıl önce beş organ nakli yaptıklarını, o günden sonra Fatema’nın sağlık durumunu takip ettiklerini belirterek “Bebek sağlıklı ve annenin durumu gayet iyi. Daha önce diğer organ nakli olan hastaların sağlıklı bebek dünyaya getirdikleri biliniyordu. Ancak ince bağırsak nakli sonrası hamile kalıp bebek sahibi olanların sayısı çok az. Bizim hastamız gibi 5 ayrı organı aynı anda nakledildikten sonra hamile kalıp sağlıklı bebek dünyaya getiren hiç yok” dedi. Fatema ise Türk doktora teşekkür ederek “Duygularımı anlatmak çok zor. Dünyadaki en güzel his” dedi.

Doğumu gerçekleştiren Dr. Shalih Y. Yasin de özellikle Avrupa’da 2 organ nakli yapılan hastalar arasında doğum yapanların olduğunu, ancak 5 organ nakli yapan bir kadının doğum yaptığını duymadığını söyleyerek “Sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmesi mucize” dedi.