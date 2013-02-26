100 bin dolarlık Vehbi Koç Ödülü'ne Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil değer görüldü

Vehbi Koç Vakfı tarafından her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verilen Vehbi Koç Ödülü bu yıl sağlık alanında sahibini buldu. Ödüle Obezite, diyabet ve kalp sağlığı alanında sayısız çalışmaya imza atan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil değer görüldü. Hotamışlıgil'e ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç tarafından takdim edilirken, Prof. Dr. Hotamışlıgil, Vehbi Koç Ödülü ile birlikte para ödülü olan 100 bin doları da almaya hak kazandı.

12. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ve diğer Koç Ailesi üyeleri ile konukların katıldığı ve tanınmış arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ve grubunun konseri ile başlayan ödül töreninde açıklandı.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Turgay Dalkara'nın başkanlığını yaptığı ''Seçici Kurul''un önerdiği 3 aday arasından ''12. Vehbi Koç Ödülü''ne sağlık ve bilim alanına rehberlik eden başarılı çalışmaları ile Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'i layık gördü.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'e ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç tarafından takdim edilirken, Prof. Dr. Hotamışlıgil, Vehbi Koç Ödülü ile birlikte para ödülü olan 100 bin doları da almaya hak kazandı.



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç törende yaptığı konuşmada, Vehbi Koç Vakfı'nın 44 yıl önce, Vehbi Koç'un 17 senelik mücadelesi sonucunda Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak kurulduğunu anımsattı. Türkiye'nin son yıllarda özellikle ekonomi alanında çok önemli ve başarılı bir mesafe katettiğini vurgulayan Mustafa V. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ancak Birleşmiş Milletler'in ve diğer birçok kurumun ölçümlediği insani gelişme, refah ve yaşam kalitesi endekslerinde ne yazıkki halen gerilerde yer almaktayız. Fırsat eşitliği, eğitim ve sağlık kalitesi gibi önemli göstergeleri ölçen bu endekslerde büyük bir ilerleme göstermedikçe kalkınmış ülke konumuna gelemeyeceğimiz aşikardır. İşte, kurucumuz merhum Vehbi Koç'un ''Ülkem Varsa Ben de Varım'' felsefesinin temelinde de ekonomik büyümeyi, toplumsal gelişmeyle, eğitim ve sağlık sistemlerinin kalitesiyle, kültürle, sanatla, çevreyle bir bütün olarak gören vizyoner ve çok yönlü bir bakış açısı yatmaktadır. Bu bakış açısı ile kurulan vakfımızın amacı, tüm faaliyetlerinde örnek alınabilecek ve tekrarlanabilir modeller hayata geçirebilmektir. Sosyal yatırımlarımızın ve hayır projelerimizin tümü aynen ticari faaliyetlerimizdeki özen, kurumsallık ve profesyonellikle yönetilmektedir.''M

ustafa V. Koç, konuşmasında ödülün üç yılda bir sağlık alanında verilmesinin önemine de dikkati çekerek, ''Vehbi Koç Vakfı, kurucumuz merhum Vehbi Koç'un ''Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz görüşünden hareketle, toplum sağlığını öncelikli sosyal sorumluluk alanlarından biri olarak görmekte ve bu alanda köklü yatırımlar hayata geçirmektedir'' dedi.



Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil de yaptığı açıklamada, 12'nci Vehbi Koç Ödülü'ne layık görülmekten ötürü onur duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

''Bu ödülü daha önce almaya layık görülen son derece seçkin kişi ve kurumlar arasında yer almak benim için çok özel ve son derece onur verici. Yapmış olduğumuz çalışmaların böylesine önemli bir platformda değer bulması bizim için paha biçilmez bir sevinç ve motivasyon kaynağı, tüm yorgunlukların, düş kırıklıklarının üstesinden gelip yolumuza devam etmemizde önemli bir itici güç oluyor.''



Türkiye'nin geleceği için zihinsel ve bilimsel dönüşümün en hayati önem taşıyan konulardan biri olduğunu vurgulayan Hotamışlıgil, ''Ve mutlaka genç beyinlerin yaratıcı güçlerini ortaya çıkarabilecekleri, meraklarını özgürce takip edebilecekleri ortamları yaratmamız, gerekli eğitim ve araştırma sistemlerini yerleştirmemiz, ve doğru stratejileri geliştirip, uygulamamız gerekiyor. Vehbi Koç Vakfı misyonunun merkezinde olan ve bu ödülün de alanlarını teşkil eden bilim, sanat ve eğitim, arayışı içinde olduğumuz zihinsel dönüşüm hareketinin en önemli yapı taşları. Bunun bir parçası olmak ve çalışmalarımızın kendi ülkemde de bu vesile ile takdire layık bulunması benim için çok önemli bir ayrıcalık, sevinç ve gurur kaynağı'' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'in yaşamından kesitler içeren bir filmin de gösterildiği gecede, Hotamışlıgil'in obezite ve buna bağlı metabolik bozuklukların tedavisine ilişkin gerçekleştirdiği buluşlarla tüm dünyayı etkilemiş bir bilim insanı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, Harvard Üniversitesi'nden profesörlük unvanını 41 yaşında alan Hotamışlıgil, 2007 yılında ise Amerikan Diyabet Birliği'nin Olağanüstü Bilimsel Başarı Ödülü'nü alan ilk Türk olarak dünyanın sayılı bilim insanları arasına adını yazdırdı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan, ihtisas çalışmalarını burslu olarak Harvard Üniversitesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Hotamışlıgil, bugüne kadar obezite, diyabet ve kalp sağlığı alanında sayısız çalışmaya imza attı.

Vehbi Koç Ödülü Seçici Kurulu'nun gerekçe açıklamasında ise, ''Gökhan Hotamışlıgil, evrensel olan bilimin küresel bir aktörü olarak bütün insanlığa hizmet eden bir Türk bilim adamıdır. Ayrıca, bilimsel buluşlarının birçoğunu Türkiye'den laboratuvarına davet ettiği diğer Türk bilim insanları ile gerçekleştirmiştir. Bilimsel araştırmalarını ABD'de sürdürmekte olan Gökhan Hotamışlıgil, Türkiye ile sıkı temasını hep korumuş olup, gerek bir rol model olarak, gerekse gönüllü bir danışman olarak, Türk insanına sağlık ve bilim alanında rehberlik eden başarılı insanlarımız arasında yer almaktadır''

denildi.