Vehbi Koç ödülünü Prof. Filiz Ali kazandı

T24- Vehbi Koç Vakfı'nca (VKV) kültür-sanat alanında verilen 10. Vehbi Koç Ödülü'nü, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nin (AIMA) kurucusu Prof. Dr. Filiz Ali kazandı. Gazeteci, yazar Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali "Ödülle bundan sonraki çalışmalarıma da güç vermiş oldunuz" dedi.

Levent İş Kuleleri-İş Sanat İstanbul Salonu'nda düzenlenen törende Ali, 100 bin dolarlık para ödülü ile heykelciği, VKV Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un elinden aldı.

Gecede konuşan Mustafa Koç, ödülün, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik amacıyla her yıl sağlık, eğitim, kültür-sanat alanlarından birinde verildiğini belirtti.

Koç, hızla değişen dünyada toplumsal kalkınma konusunun sivil toplumun, özel sektörün ve hükümetlerin başlıca önceliği haline geldiğ ini, şirketlerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte toplumsal gelişimi hızlandırmaya ve tekrarlanabilen modeller üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Vehbi Koç'un "Ülkem varsa ben de varım " felsefesine sahip olduğunu ve bu felsefenin bugünkü anlamda modern kalkınma kavramlarına denk düştüğünü dile getiren Koç, "Türkiye için değer üretenlerin farkındayız. Onların çalışmalarının değerini anlıyor ve devem etmesi için bir destek de biz vermek istiyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Filiz Ali de ödülü alacağından daha önce haberi olmasına rağmen heyecanının geçmediğini anlatarak, ödülü kendisine layık gören yönetim kurulu ve seçici kurula teşekkür etti.

Ali, "Ödülü aldığım için heyecanlı olduğum kadar sevinçliyim de. Bundan sonraki çalışmalarıma da güç vermiş oldunuz. Bu ödüle layık olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Müzik alanında yaptığı çalışmalar ve eğitimci kimliğiyle sadece Türkiye'de değil, uluslararası müzik ve akademi çevrelerinde de haklı bir üne sahip olan Prof. Dr. Filiz Ali'nin yaşamından kesitler sunan bir filmin de gösterildiği geceye, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Prof. Dr. Filiz Ali, Türkiye ve yurt dışından konservatuvar düzeyinde öğrencilere yönelik müzik ustalık sınıfları düzenlemek ve bu sayede yetenekli genç müzisyenlere Avrupa ve Türkiye'nin ünlü müzik ustalarıyla çalışma olanağını sağlamak amacıyla hayali olan "Yaz Ustalık Sınıfları Projesi"ni (Masterclass) Ayvalık'ta 1995'te hayata geçirdi.

AlMA'da keman, viyola, viyolonsel, flüt, klarnet ve arpın yanı sıra; gitar, piyano, san ve opera gibi farklı alanlarda Masterclasslar'a yer verilirken, bestecilik ve yazarlık atölyeleri de düzenleniyor.

Ayla Erduran, Suna Kan, İdil Biret, Peter Bruns, Tatjana Masurenko, Lukas David, İlhan Usmanbas, Maria Kliegel, Pınar Kür, Enis Batur gibi ünlü sanatçılar ustalık sınıfları ve atölyeleri yönetiyor.



Kurulduğundan bu yana Türkiye ve dünyadan 400'ün üzerinde genç müzisyen AlMA ustalık sınıflarına katıldı. Bu genç müzisyenlerin büyük bölümüne yurt dışında eğitimlerine devam etme olanağı sağlandı. Hatırı sayılır bir bölümü de eğitimlerinin ardından kariyerlerini halen uluslararası platformda sürdürüyor.