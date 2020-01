Prince hayatını kaybetti; geride yüzlerce şarkı ve gizemli bir imaj kaldı

Minnesota yakınlarındaki Minneapolis'te dün 57 yaşında hayata gözlerini yuman Prince, geride kendisi ve başka sanatçılar için yazdığı yüzlerce şarkı bıraktı.

Müzik dünyasının en üretken sanatçılarından biri olan Prince dördü son bir buçuk yıl içinde olmak üzere toplam 39 albüm çıkarmıştı.

Spiegel & Grau yayınevi geçen ay Prince'in anılarını 2017 yılında basacağını duyurmuş, Prince de "Hatırladığım ilk şeylerden yazmaya başlıyoruz" demişti.

Şimdi Rock dünyasının hakkında en az şey bilinen gizemli sanatçılarından birinin bu satırlarını muhtemelen hiç bir zaman okuyamayacağız.

Prince, 7 Haziran 1958'de Minneapolis'de Prince Rogers Nelson adıyla doğdu.

Müzik dehası olduğu çocukken anlaşıldı

Daha çocukken bir müzik dehası olduğu belli olmuştu. Kendi kendine piyanodan gitara, ritim sazlarına kadar onu aşkın enstrümanı çalmayı öğrenmişti.

1978'de For You adlı ilk albümünü çıkardı, bunu 1979'da Prince, 1980'de Dirty Mind ve 1981'de Controversy izledi.

Bu albümlerin her birine onun eserlerine has sintisayzırlı derin funk unsuru hakimdi ve 1982'de sıçrama yaptığı double albümü 1999'a kadar da bu unsuru sürekli geliştirdi.

Ama onu müzik dünyasında ana akıma taşıyan, baştan sona bütün parçalarıyla Little Red Corvette oldu. Bu albümü uykusunda yazdığını söylemişti.

Bu albümün rüzgarıyla Warner Bros şirketini Purple Rain filmini yapmaya ikna etti. Senaryosu kendi hayat hikayesinden esinlenen bu film parçalanmış bir ailenin çocuğunun müzik dünyasındaki zorlu mücadelesini anlatıyordu.

Her ne kadar oyunculuk çok zayıf ve senaryo zorlama da olsa, eleştirmenler filmdeki konser sahnelerini göklere çıkardı ve sanatçının en popüler şarkılarından bazıları bu filmden çıktı.

Filmin müziğinden beş single yapıldı. Bunlardan When Doves Cry ve Let's Go Crazy listelerde birinciliğe yükseldi.

1985'te Oscar kazandı

Filme adını veren çoşkulu gitar solo Purple Rain şarkısı ise gerçi listelerde ikincilikte kaldı ama sanatçının alamet-i farikası ve rock müzik tarihinin de en çok bilinen parçalarından biri haline geldi.

Prince 1985'de Purple Rain ile film müziği dalında Oscar kazandı.

Sanatçı bir sonraki çalışmasında biraz duraksadı. Saykodelik pop albümü Around the World In A Day yeni bir rock albümü bekleyen hayranları hayal kırıklığına uğrattı, ama içinden Raspberry Beret adıyla bir de klasik single çıktı.

Müzisyen Parade adlı funk albümüyle beklentilerin uzağında kalmayı sürdürdü. Bu albümde hit olan Kiss ve 1987 hakkında bir toplumsal yorum iddiasındaki Sign O The Times da vardı.

Altın Ahududu adaylıkları

Prince bu süre içinde beyaz perde seferlerini de sürdürdü. 1986 yılında Under the Cherry Moon filminde Fransa'nın güneyinde Kristen Scott Thomas'la flört eden bir jigoloyu oynadı. Film tutulmadı.

1990'larda yaptığı Purple Rain'in devamı Graffiti Bridge ise, en kötü filmler için düzenlenen Altın Ahududu yarışmasında beş dalda ödüle aday gösterildi!

Fakat Prince'in yaptığı şarkılar hit olmaya hep devam etti: Alphabet Street, U Got The Look, Diamonds and Pearls, Get Off, My Name Is Prince, Cream...

'Eskiden Prince olarak bilinen sanatçı'

1993'te müziği bıraktığını açıkladı ve adını erkek ve kadını simgeleyen işaretlerden oluşan ve ses olarak ifade edilemeyen bir sembole değiştirdi. Bu dönemde esprili bir şekilde "Eskiden Prince olarak Bilinen Sanatçı" diye anılmaya başlandı.

Bu adım aslında telif haklarını elinde tutan Warner Bros şirketine karşı bir protestoydu. Prince yaptığı şarkıların orijinal kayıtlarını alabilmek ve daha sık daha çok albüm ya da single çıkarabilmek istiyordu.

Şirketle arasındaki ilişkiler o kadar gerildi ki bir ara Prince kameraların karşısına yüzüne "Köle" yazarak çıktı. Bu arada The Most Beautiful Girl In The World'ü bağımsız olarak çıkarması gerginliği daha da tırmandırdı.

Warner Bros ile anlaşmasının gereği olarak çok başarılı olmayan beş şarkı daha yaptıktan sonra bu şirketle ilişkisini kopararak Arista Records ile anlaştı.

Frapanlığı meşhurdu

Prince Beyonce ile

2000'lerin başlarında kendisine seçtiği sembol artık kullanılmamaya başlandı ve eski adına geri döndü. Ama albümlerinin satışları hiç bir zaman eski düzeyine gelmedi ve müzik kaliteleri de 1980'lerde ulaştığı doruklara erişemedi.

Frapanlığı meşhurdu. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını habersiz konserler, beklenmedik singlelar ve gösterişli kıyafetleriyle şaşırtmayı seviyordu.

Birçok müzik yazarına göre, sesinin inanılmaz gücü, Prince'in aynı zamanda kuşağının en büyük gitaristlerinden biri olduğu gerçeğini gölgeledi.

En ünlü bestelerinden biri olan "Nothing Compares 2 You" şarkısını Sinead O'Connor söyledi.

The Family adlı bir yan projesi için yapıp kullanmadığı Nothing Compares 2 U şarkısı, Sinead O'Connor'u bir anda listelerin başına fırlattı. Şarkının klibinde gözlerinden dökülen yaşlarla Sinead O'Connor bir anda kamuoyunun da ilgisinin odağı oluvermişti.

Prince daha sonra şakayla karışık "O şarkıyla bir ev aldım" diye bahsettiği bu şarkıyı kendisi de her konserinde söylemeye başladı.

21 gecelik konser rekoru

Son yıllarında yorulmaz bir performans göstermiş ve sayısız konser vermişti.

2007'de Londra'daki O2 Arena'da 21 gece konser vererek halen bir rekoru elinde tutuyor. Bu şovlar sırasında 50 saati aşkın müzik yaptı.

Konserlerine gelenlere sıksık "Öyle çok hit şarkımız var ki, hepsini çalmaya vaktimiz yetmiyor" der, ama yine de denemekten geri durmazdı.

Müzik muhabirleri Prince'in, konserlerinde toplam yarım milyon insana 504 şarkı çaldığını hesapladılar.

Sanatçı daha geçen hafta ABD'de sahneye çıkmıştı ve yeni bir album üzerinde çalışıyordu.

Prince'in Minneapolis Paisley Park'daki evinde 100 single çıkaracak kadar yayınlanmamış malzeme bulunduğu söyleniyor.