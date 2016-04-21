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Kültür-Sanat

Dünyaca ünlü pop ikonu Prince hayatını kaybetti

Prince dünya genelinde 100 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmış sayılı sanatçılardan biriydi

21 Nisan 2016 23:36

Dünyaca ünlü şarkıcı Prince'in 57 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Kendinden sonraki tüm devirleri etkileyen pop ikonu Prince 57 yaşındaydı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ünlü şarkıcının ölümünü menajeri Associated Press ajansına açıkladı. Prince'in Minesota'daki Paisley Park'taki evinde öldüğü belirtildi. ABD basınının aktardığına göre salı günü ünlü şarkıcının evine sağlık görevlileri acil olarak çağrılmıştı.

Özellikle 1980'li yıllara damgasını vuran Prince dünyaca ünlü bir pop yıldızı haline gelmişti. Purple Rain, Sign O' The Times gibi çok sayıda single ile sevenlerinin gönlüne taht kurmuştu. Prince dünya genelinde 100 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmış sayılı sanatçılardan biriydi.

İşte 1984 yılında Prince'in müzik dergilerinde "Michael Jackson mı, Prince mi?" sorusunun sorulmasına sebep olan şarkı: When Doves Cry

 

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