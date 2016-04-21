Prince hayatını kaybetti



Dünyaca ünlü ABD‘li pop müzik sanatçısı Prince'in hayatını kaybettiği duyuruldu. 57 yaşındaki şarkıcının Minnesota eyaletinde sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlar, Prince'in ölüm haberini aldıklarını, ancak adli tıpta kimlik tespitinin henüz yapılmadığına dikkat çekti. Prince'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

1984 yılında çıkardığı 'Purple Rain' albümü pop müzik alanında en iyi eserlerden biri olarak kabul edilen Prince Paisley Park, şarkıcılığının yanı sıra aralarında gitar ve piyanonun da bulunduğu birçok enstrümanı çalıyordu.

‘Kiss', ‘Purple Rain' ve ‘Diamonds and Pearls' ve ‘Sexy MF' gibi şarkılarla dünya çapında üne kavuşan bir sanatçı kişiliği ile de bir ikon haine gelmişti.

Prince'in geçen haftalarda Atlanta kentindeki konserinin ardından grip teşhisi ile hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Son dönemlerde sık sık sağlık sorunları ile mücadele eden sanatçı çok sayıda konserini de iptal etmek durumunda kalmıştı.