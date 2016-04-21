T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Prince hayatını kaybetti

Çağımızın en büyük müzik ikonlarından Prince 57 yaşında yaşamını yitirdi.

21 Nisan 2016 23:41


Dünyaca ünlü ABD‘li pop müzik sanatçısı Prince'in hayatını kaybettiği duyuruldu. 57 yaşındaki şarkıcının Minnesota eyaletinde sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlar, Prince'in ölüm haberini aldıklarını, ancak adli tıpta kimlik tespitinin henüz yapılmadığına dikkat çekti. Prince'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

1984 yılında çıkardığı 'Purple Rain' albümü pop müzik alanında en iyi eserlerden biri olarak kabul edilen Prince Paisley Park, şarkıcılığının yanı sıra aralarında gitar ve piyanonun da bulunduğu birçok enstrümanı çalıyordu.

‘Kiss', ‘Purple Rain' ve ‘Diamonds and Pearls' ve ‘Sexy MF' gibi şarkılarla dünya çapında üne kavuşan bir sanatçı kişiliği ile de bir ikon haine gelmişti.

Prince'in geçen haftalarda Atlanta kentindeki konserinin ardından grip teşhisi ile hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Son dönemlerde sık sık sağlık sorunları ile mücadele eden sanatçı çok sayıda konserini de iptal etmek durumunda kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PrinceABD‘liMinnesotaRainPrince Paisley ParkPearlsAtlantaDeutsche Welle Türkçe AFP/ET/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24