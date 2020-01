Prezervatif markasından Fenerbahçe maçında cinsiyetçi reklam: Ukrayna'da yanınızdayız!

Bir prezervatif markasının Ukrayna’da oynanan Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçında yayımladığı reklam FEMEN’in tepkisini çekti. FEMEN lideri Inna Shevchenko, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ‘Ukrayna’da yanınızdayız’ mesajının seks turizmini öne çıkardığını iddia etti. FEMEN Türkiye ise yaptığı açıklamada, 'Ukrayna bir genelev değildir' ifadesini kullandı.

Fenerbahçe dün oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Tur ön eleme maçında Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına 3-0’lık skorla elenerek turnuvaya katılma hakkını kaybetti.

21.45’te başlayan maçta yayımlanan bir prezervatif reklamı ise dikkat çekti. Reklamda ‘Ukrayna’da yanınızdayız’ yazıyordu. Bu reklamın üzerine FEMEN’in lideri Inna Shevchenko bir tepki tweeti attı. Shevchenko markanın seks turizmini öne çıkardığın ifade etti.

"We are with u in #ukraine" #durex promotes sex-tourism for Turkish men on TV screens during football match pic.twitter.com/Zpa9lwIR6p