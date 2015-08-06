Pereira: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımı olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 3-0 yenildikleri Shakhtar Donetsk maçı sonrası "Denedik ama olmadı. Çok büyük bir takım oluşturacağız. Yıl sonunda taraftarlarımızı çok mutlu edeceğiz" dedi. Vitor Pereira “Hep beraber kenetlenelim. Sene sonu beraber sevineceğiz. Bu takım seneye Devler Ligi'nde olacak, gelecek yıl bu takım Şampiyonlar Ligi'nde olacak ve Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımı olacak" ifadelerini kullandı. Ntvspor’daki habere göre , Pereria hakem tarafından tribüne gönderilmeyi hakketmediğini de vurguladı.

Vitor Pereira, Shakhtar Donetsk yenilgisini değerlendirirken, "İki durum vardır. Bir yapamamak, iki denememek. Biz bu akşam denedik, ancak golü atamadık. Shakhtar pozisyonlar buldu ve onları değerlendirdi. Biz değerlendiremedik. Bizden daha önde olan bir takımla oynadık. Bizim yolumuz daha yeni başlıyor. Maçın zor olacağını biliyorduk. İkinci yarıda pozisyonlar ürettik, denedik ama golü bulamadık. Ben galibiyet hocası değilim. İşler kötü gittiğinde de buradayım. Kötü gittiğini kabul ederim. İşler kötü gittiğinde de mücadele ederim. Maalesef olmadı. Cesur bir takım olduğumuzu gösterdik. Bizi bekleyen bir Avrupa Ligi süreci ve lig var. Bizim yolumuz yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.

‘Taraftarımızı çok mutlu edeceğiz’

Tribüne gönderilmesi ve bu anlardan sonra oyuncuların konsantrasyonlarının düştüğü yorumu üzerine ise Portekizli çalıştırıcı, "Takımın motivasyonunu kaybettiğine inanmıyorum. Bu kulüpte oynuyorsam o renkleri ruhumla temsil etmeye çalışırım. Hakemin haksız karar verdiğini düşünüyorum. Takımın bu yüzden motivasyonu kaybettiğini düşünmüyorum. 4 haftadır çalışıyoruz ve önümüzde uzun bir yol var. Taraftarlarımızın mutsuz olduğunu biliyorum ben de mutsuzum. Avrupa Ligi ve ligde sözü geçen bir takım olacağız. Çok büyük bir takım oluşturacağız. Yıl sonunda taraftarlarımızı çok mutlu edeceğiz" diye konuştu.

‘Atılmayı hakketmedim’

Tribüne gönderilmesiyle ilgili olarak ise Pereira, "Ben duygusal bir insanmım. Maçı kendim gibi yaşıyorum. Sahada da her an maçı yaşayan bir insanım. Bu cezayı, bu kırmızı kartı hakeden hiçbir şey yapmadım. Maçın dördücü hakemi, içinde bulunmam gereken alanın bir metre içinde olmamla ilgilendi, maçla ilgilenmedi. Sonunda hakemlerin birlikte aldığı bir karardı ve ona saygı duyuyorum" dedi.

Doping testleri pozitif çıkan ancak maçta oynayan Fred ile ilgili olarak ise Pereira, "Dün söylediğimden tek bir virgül bile değiştirmeyeceğim. Ben bir teknik direktörüm, benim işim sahada. Maç ve antrenmanla ilgilenirim. Takımı hazırlamaya çalışırım. Bu konuyla ilgili kararı disiplin komiteleri verecek" demekle yetindi.

İkinci golün kendilerini zor duruma soktuğunu vurgulayan Pereira, "Doğrusunu söylemek gerekirce ikinci golü göremedim. Sahadan atıldıktan sonra yukarı çıkıyordum ve gol geldi. Ama ikinci gol bizi büyük sıkıntıya soktu. Takımı etkileyip etkileme anlamında tribüne gönderilme anının etkili olduğunu düşünmüyorum" dedi.

‘En güçlüsü biz olacağız’

Vitor Pereira sözlerinin sonunda, "Bizim bilmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Rakip takım, yıllardır beraber oynayan ve birbirini ezberlemiş bir takımdı. Biz 4 haftadır birlikte çalışıyoruz. Herkes takımda herkes yüksek seviyede değil. Herkes yüksek seviyeye gelinceye kadar çalışmak zorundayız. Shakhtar bitirici pozisyonlarda bizden daha iyiydi. Biz ele geçirdiğimiz fırsatları değerlendiremedik. Maçı 1-1 yapmak için fırsatlar yakaladık, yakalasaydık daha farklı olabilirdi. İkinci yarı çok daha iyi bir oyun sergiledik. Rakibi kendi yarı alanına, hatta kendi cezasahasına hapsettik. Maalesef ikinci gol dengeyi bozdu. Rakip takım, gözü kapalı oynayacak hale gelmiş. Biz ise yeni bir oyun tipi oluşturmaya çalışan bir ekibiz. Kazanmak istedik. Cesurduk, mücadele ettik. Fakat maçın saha içindeki olayların sonucu yansıtmadığını düşünüyorum. Bu takımın gücünü, bu kulübün büyüklüğünü hissediyorum. Hep beraber kenetlenelim. Sene sonu beraber sevineceğiz. Bu takım seneye Devler Ligi'nde olacak, gelecek yıl bu takım Şampiyonlar Ligi'nde olacak ve Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımı olacak" ifadelerini kullandı.