Shakhtar Donetsk 3 golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, 0-0'ın rövanşında konuk olduğu Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 3-0 yenildi.

Shakhtar Donetsk, Alex Teixeira ile 68. dakikada durumu 3-0'a getirdi. Fenerbahçe'nin köşe vuruşu sonrasında topu kontrol eden Taison Freda orta alandan savunma arkasına kaçan Alex Teixeira'yı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren tecrübeli golcü, topu filelerle buluştudu.

Savunmada Simon Kjaer'in hatası sonucu topu çalan Marlos Bonfim, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve Volkan Demirel'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Felix Zwayer, penaltı noktasını gösterdi. Bunun üzerine topun başına geçen Dario Srna'nın gönderdiği top, sol köşeden filelerle buluştu. 65. dakikada fark 2'ye çıktı.

Shaktar Donetsk, 25. dakikada Oleksandr Gladky'nin golü ile öne geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda, Ukranya'nın Shakhtar Donetsk takımı ile Fenerbahçe arasındaki maçın hakemi, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer.

Takımların ilk 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Alves, Caner, Meireles, Josef, Diego, Nani, Sow, Fernandao

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Shevchuk, Ordets, Srna, Rakitskiy, Stepanenko, Fred, Marlos, Teixeira, Gladkiy, Taison

Ön eleme turunun ilk maçı, İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanmıştı. Maç, golsüz sona erdi. Fenerbahçe, Lviv'deki karşılaşmadan gollü beraberlik ya da galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Ukrayna’daki savaş ortamı nedeniyle Donetsk kentinden ayrılarak ülkenin en batısındaki Lviv’e taşınan Shakhtar, geçen sezon Lviv Arena’da oynadığı 4 Avrupa kupası maçında 1 kez galip gelebildi. Şampiyonlar Ligi’nde Bate Borisov’u 5-0 yenen Shakhtar, Porto ile 2-2, Bayern Münih’le 0-0 berabere kalırken, Atletic Bilbao’ya 1-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde 10. kez ön eleme turlarında mücadele eden Fenerbahçe daha önce 4 kez gruplara kalırken 5 defa elendi. Sarı-lacivertli takım 27 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Rakip fileleri 43 kez sallarken kalesinde 28 gol gördü. Fenerbahçe, 1996-97’de Maccabi Tel Aviv’i, 2001-02’de Glasgow Rangers’ı, 2007-08’de Anderlecht ve 2008-09’da MTK Budapeşte ile Partizan’ı eleyerek gruplara kalmayı başarmıştı.