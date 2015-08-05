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Spor

Shaktar Donetsk-Fenerbahçe maçı öncesi gerginlik

Shakhtar'lı bir taraftar elindeki makasla cadde etrafında kafelerde oturan Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı

05 Ağustos 2015 23:20

Fenerbahçe ve Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımı arasında oynanacak şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı öncesinde, takımlarına destek vermek için deplasmana giden sarı lacivertli taraftarlara makaslı saldırı düzenledndi.

Fanatik'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesi, karşılaşmanın oynanacağı Lviv şehrinin işlek ve kalabalık bir caddesinde Shakhtar'lı bir taraftar elindeki makasla cadde etrafında kafelerde oturan Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı.

Fenerbahçeli taraftarların da karşılık vermesi üzerine, Shaktar Donetsk'li saldırgan başından yaralandı.

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