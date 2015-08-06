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Spor

Fenerbahçe'den maç öncesi Digiturk'e 30 lira tepkisi

'İlgili kuruma öneri ve tavsiyemiz en kısa süre içinde bu tarz uygulamalardan vazgeçmeleri yönündedir'

06 Ağustos 2015 00:15

Fenerbahçe Kulübü, Shakthar Donetsk maçı öncesi resmi sitesinden yayıncı kuruluşa yönelik, "Digitürk tarafından başta Fenerbahçeli taraftarlarımız olmak üzere tüm futbolseverlere 30 TL  ücret karşılığı satılmasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu rövanş maçının Digitürk tarafından başta Fenerbahçeli taraftarlarımız olmak üzere tüm futbolseverlere 30 TL  ücret karşılığı satılmasını şiddetle kınıyoruz.

Digitürk’e üye olan ve Spor Paketi aboneliği satın alan tüm taraftarlarımızın ve de bütün futbolseverlerin bu mağduriyeti ile ilgili olarak söz konusu kurumun bu yanlıştan döneceği umuduyla maç saatine kadar bekledik.

Ancak ilgili kurumun bu kararından taviz vermemesi üzerine işbu açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Digitürk kurumu bilmelidir ki, Profesyonel Futbol Takımımız’ın bundan sonra oynayacağı Avrupa Kupası maçlarında haksız kazanç içeren bu tarz uygulamaları sürdürdüğü taktirde her türlü  tedbir ve yaptırım kulübümüz tarafından uygulanacaktır.

Bu yaptırım ve tedbirlerimiz;  bundan sonraki tüm karşılaşmalarımızın Digitürk tarafından yayınlanmasını önlemeye yönelik yasal girişimlerimizi de kapsayacaktır. 

İlgili kuruma öneri ve tavsiyemiz en kısa süre içinde bu tarz uygulamalardan vazgeçmeleri yönündedir.

Kamuoyuna duyurulur.

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