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Spor

Lucescu: Fenerbahçe çok güçlü, gerçekçi bir skor olmadı

Sarı lacivertlileri 3-0 eleyen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Lucescu, 'Şans bizim yanımızdaydı' dedi

06 Ağustos 2015 10:55

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek tur atladıkları maçta şanslı olduklarını söyledi. Lucescu, “Gerçekçi bir skor olmadı ve şans bizim yanımızdaydı. Fenerbahçe'ye üzüldüm. Özellikle orta saha oyuncularımız çok iyiydi. Çok güçlü bir takımı eledik" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, çok zor bir maçta güçlü bir rakibi elediklerini belirterek "Güçlü bir takım karşısında turu geçtik. Şans bizim yanımızdaydı. Rakibin birkaç gol şansı vardı. Gerçekçi bir skor olmadı ve şans bizim yanımızdaydı. Fenerbahçe'ye üzüldüm. Özellikle orta saha oyuncularımız çok iyiydi. Çok güçlü bir takımı eledik" dedi.

Doping testi pozitif çıkan Brezilyalı futbolcuları Fred'le ilgili kendilerine herhangi bir resmi belge gelmediğini vurgulayan Lucescu, "Fred'le ilgili herhangi bir diskalifiye belgesi almadık. Fred, Paraguay'a ifade vermeye gidecek ve orada haklılığını savunacak. Ne UEFA'dan ne de başka bir kurumdan Fred'in oynamamasıyla ilgili hiçbir resmi evrak gelmedi. Gelmediği sürece de Fred'i oynatacağız" ifadelerini kullandı.

Lucescu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Alman hakem Felix Zwayer tarafından tribüne gönderilmesiyle ilgili, "Hakem çok riskli bir karar verdi ama doğru olduğuna inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

 

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