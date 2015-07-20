Rıdvan Dilmen: Pereira taraftarı sokağa da dökebilir, 10. hafta da gidebilir de

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Portekizli teknik direktörün işinin zor olduğuna dikkat çekerek, "Taraftarı sokağa da dökebilir, 10. hafta gidebilir de" ifadelerini kullandı.

Fanatik'te yer alan habere görei NTVSpor'da yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe heyecanlı takım kurdu. Hocanın işi zor. Taraftarı sokağa da dökebilir, 10. hafta gidebilir de. Kalede, savunmada ve forvette sorun yok ama orta sahada yığılma var. Mehmet Topal yine olmazsa olmaz. Çiftyönlü kimse yok. Souza çift yönlü değil. Diego hiç değil. Oraya bir oyuncu alınması lazım. Bunun için de ileri 3'lüden feragat etmek gerek. Nani ve Van Persie büyük oyuncular ama yıldızların etrafını iyi yapamazsanız iş çözülmez. Fabiano performansıyla kalede Volkan'ın oynayacağını belli etti. Volkan konsantre olursa Türkiye'nin en iyi kalecisidir" dedi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ı da değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Sneijder ve Melo'nun kampa geç gelmesi kabul edilemez. Takımdaki diğer oyuncular için de bir problem bu. Galatasaray sağ bek arıyordur tahminimce. Hamit orada oynamak istemiş olabilir ama bence Hamza Hoca sağ bek bakıyordur. Muslera, Copa America'da oynadı kampa geç katılmasını anlarım ama Melo ve Sneijder neden geç geliyor? Bu durumlar takım içinde problem çıkarabilir. Geçen sezon Emre'ye gelen, Burak'a gelmeyen ceza da buna dahil. Telles'e sanırım PSG'den teklif varmış. Giderse yeni alınan Carole'u izledim. Oynayabilir. Olcay bir tek İstiklal Marşı esnasında duran bir oyuncu, her yere koşuyor. Quaresma gelirse takım karakterini bozabilir. Beşiktaş, iki kanatta da dar alanda çalım atabilen tek takım ülkemizde. Stopere ve özellikle orta sahaya takviye lazım. Diğerleri hakkında çok kesin konuşamam ama Fenerbahçe'yi çok riskli bir oyun formatıyla gördüm. Tehlike yaratabilir. Türkiye, Eto'o'lar için Ronaldinho'lar için cennet. Ülkemizin kıymetini bilelim. Katar muamelesi yapıyorlar" açıklamalarında bulundu.