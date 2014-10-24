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Press TV muhabiri Serena Shim'in öldüğü kazanın raporu ortaya çıktı

Suruç'ta meydan gelen kazanın ayrıntıları ortaya çıkarken, Serena Shim'in içinde bulunduğu araç kusurlu çıktı

24 Ekim 2014 11:00

İran televizyonu Press TV’nin muhabiri Serena Shim’in yaşamını yitirdiği Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki kaza ile ilgili Jandarma’nın hazırladığı kaza tespit tutanağına göre, Shim’in içinde bulunduğu araç kusurlu görüldü. Tutanakta kazaya karışan beton mikseri şoförü Şükrü Salan’ın ise kusurunun olmadığı belirtildi.

Lübnan asıllı Amerikan vatandaşı gazeteci Serena Shim ve Judy İrish’in kullandığı otomobil, merkezi İstanbul’da bulunan bir şirkete ait beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışma sonrası muhabir Shim’in yaşamını yitirdiği kazada kameraman İrish ise yaralandı. 2 çocuk annesi Shim, kazadan iki gün canlı yayında, MİT'in kendisini ajan olmakla suçladığını ve tutuklanma tedirginliği yaşadığını söylemişti. Shim’in bu açıklamasından sonra yaşanan kaza ile ilgili tartışmalar farklı bir boyut kazandı.

Olay sonrası savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasına gire “Trajik Kazası Tespit Tutanağı”na ise Hürriyet’ten Dinçer Gökçe ulaştı.

Hızı 70 kilometreyi aşıyordu

 

Suruç Jandarma Trafik Tim Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Vedat Akgül ve Uzman Jandarma Çavuş Levent Kayabaşı’nın 19 Ekim günü hazırladıkları tutanakta kaza yeri krokilerine yer verildi. Kazanın 13.30 sıralarında meydana geldiği belirtilen tutanakta İrish’in kullandığı 31 AES 18 plakalı otomobilin kavşağa hızlı girdiği belirtildi. Tutanakta, beton mikseri şoförü Salan’ın Onbirnisan Mahallesi istikametinden Şanlıurfa’ya doğru gitti belirtilerek çarpışmanın da, İrish’in kullandığı aracın kavşağa girişi sırasında yaşandığına işaret edildi. Tutanakta kazaya karışan otomobilin hız ibresinin saate 70 kilometreden fazla bir noktada olduğu bilgisine yer verildi.

‘Shim’in otomobili kusurlu’

 

Tutanakta otomobilin ön kısmının komple hasar gördüğü belirtilerek, mikser aracında ise sol ön tampon ve radyatör kısmının hasar gördüğü kaydedildi.

Tutanakta, İrihs’in kullandığı otomobilin, “şeride tecavüz etme”, “sağa dönüş kurallarına uymama” kurallarını ihlal ettiğinden kusurlu olduğu kaydedildi. Tutanakta beton mikseri şoförü için ise “Şükrü Salan’ın kusurlu olmadığı kanaatine olay yerinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde varılmıştır” denildi.

 

‘Kendi şeridinden çıktı’

 

34 NGN 42 plakalı beton mikseri kullanan Şükrü Salan ise Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı’nda alınan ifadesinde normal hızla giderken, karşı yönden gelen otomobilin kontrolden çıkarak kendisine çarptığını savunmuştu. Salan ifadesinde, “Kendi güzergâhımda gidiyordum. Bu sırada çok hızlı gelen otomobil kontrolden çıktı. Kendi şeridinden çıkarak benim aracımın altında kaldı” dedi.

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