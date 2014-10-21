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Press TV çalışanı kazayla ilgili ifade verdi

Press TV muhabiri Serena Shim'in hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan kameraman Judy July, ifadesinde aracı çok hızlı sürdüğü için kazanın meydana geldiğini söyledi

21 Ekim 2014 23:56

Suruç ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden, İran'da İngilizce yayın yapan Press TV’nin muhabiri Serena Shim'in cenazesi İstanbul'a götürüldü. Kazada yaralanan kameraman Judy July ise, cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Anadolu Ajansı’na yer alan habere göre, otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Shim'in cenazesi, akşam saatlerinde kardeşi Arkan El Sibai tarafından alındı. Morg önünde bekleyen Sıbaı, gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Ambulansa konulan cenazesi daha sonra uçakla İstanbul'a götürüldü. Shim'in cenazesinin yarın Lübnan'a götürülmesi bekleniliyor.

 

‘Yoldaki işaretleri fark edemedim’

 

Kazada yaralanan kameraman Judy July, tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İstanbul'a sevk edildi.

Bu arada July'nin, cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, "Otomobili ben kullanıyordum, araç hızlı olduğu için yoldaki işaretleri fark edemediğim için kaza meydana geldi" dediği öğrenildi.

Önceki gün, Press TV adına, terör örgütü IŞİD ile bazı Kürt gruplar arasındaki çatışmaları takip etmek için bir hafta önce Suruç'a gelen ABD vatandaşı Serana Shim ve kameraman Judy July'nin içinde bulunduğu 31 AES 18 plakalı otomobil, Suruç-Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde karşı yönden gelen Şükrü S.'nin kullandığı 31 AES plakalı beton mikseriyle çarpışmıştı. Kazada Shim, olay yerinde ölmüş; yaralanan July ise tedavi altına alınmıştı.

 

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