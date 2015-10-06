Polisler, Hacı Lokman Birlik'in yerlerde sürüklenen cesedinin başında poz vermiş

Şırnak'ta "akrep" adı verilen güvenlik aracının arkasına bağlanarak cesedi yerlerde sürüklenen Hacı Lokman Birlik’in cesedinin karakola getirilmesinin ardından, polislerin Birlik'in cesedinin başında poz vererek fotoğraf çekindikleri iddia edildi. Birlik'in otopsi raporunda vücuduna 28 merminin isabet ettiği ve en az 17 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu ortaya çıkmış, Birlik'in abisinin eşi HDP Milletvekili Leyla Birlik, kayınbiraderinin yaralı ele geçirildikten sonra infaz edildiğini savunmuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Hacı Lokman Birlik'in cenazesinin sürüklenerek getirildiği Şehit Mehmet İşler Polis Karakolu'nun önünde çekilen görüntülerde cenazenin, polis karakolunun önüne getirildiği esnada kapı önünde bekleyen polisler araç içerisinde olan polisler aşağıya inmeden Birlik'in araca bağlı fotoğrafını çektikleri görülüyor.



Çekilen fotoğrafın, sosyal medyaya düşen ilk fotoğraf olduğu anlaşılıyor. Görüntülerde, karakol önünde duran zırhlı araçlardan inen polisler, Birlik'in araca bağlı cenazesi başında toplanıyorlar. Bazı polislerin kar maskeli olduğu görülürken çoğu özel harekât polislerinin ise yüzü açık.

Polislerden toplu poz

Görüntülerde 30'a yakın polis olduğu anlaşılırken çoğu polisin Birlik'in araca bağlı bedeninin fotoğraflarını çektiği görülüyor. Bazı polislerin cenaze etrafında toplu poz verdikleri net bir şekilde görülüyor.



Polisler Birlik'in araca bağlı bedeni önünde 5 dakika bekledikten sonra Birlik'in cenazesinin zırhlı araca bağlı ipini çözüyorlar. İpi çözdükten sonra cenazeyi zırhlı araca bindirip hastane yoluna giren polislerin geldikleri araçlarla döndükleri ve Birlik'in cenazesini onu sürükleyen araca yerleştirmeleri dikkat çekiyor.

HDP'li Birlik: 'Şimdi gel kayınbiraderini al' diyerek fotoğraflı mesaj gönderdiler

HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik, kayınbiraderine ait görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, Hacı Lokman Birlik'İn yaralı halde ele geçirildikten sonra güvenlik kuvvetlerince öldürüldüğünü savunarak, "İçişleri Bakanı ve Şırnak Valisi'nin bizim için meşruiyeti kalmamıştır" demişti.

Twitter'de JİTEM adlı hesaptan yerde sürüklenen cansız bir bedenin fotoğrafının Twitter hesabına gönderildiğini aktaran Birlik, "Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenazelerini almaya gittiğimi bilen bu kişiler 'Şimdi gel kayınbiraderini al' diyerek fotoğraflı mesaj gönderdiler. Bana gelen o mesajlarda, vahşice katledilen o gerillanın kayınbiraderim olduğunu öğrendim" şeklinde konuşmuştu.