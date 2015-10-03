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HDP Milletvekili Leyla Birlik'in kayınbiraderi Şırnak'taki çatışmada hayatını kaybetti

Hacı Lokman Birlik'in ağabeyi: Bedel ödemekten kaçınmayacağız. Saldırıların boyutu ne olursa olsun asla boyun eğmeyeceğiz

03 Ekim 2015 23:14

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik, Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde hendek kapatma çalışmaları sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Birlik'in ağabeyi, "Bedel ödemekten kaçınmayacağız. Saldırıların boyutu ne olursa olsun asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

DHA'nın haberine göre, Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde dün gece hendekleri kapatmak için giden polisle, PKK'nın gençlik yapılanması olan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in eşi Mehmet Birlik'in kardeşi Hacı Lokman Birlik yaşamını yitirdi.

Hacı Lokman Birlik'in cenazesi otopsinin ardından bugün Şırnak Devlet Hastanesi'nden alınarak, uzun araç konvoyu ile Dicle Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hacı Lokman Birlik'in, düzenlenen törenle Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik, Faysal Sarıyıldız, Aycan İrmez ve belediye başkanlarının katıldığı törende aile adına konuşan milletvekili Leyla Birlik'in eşi Mehmet Birlik, "Bedel ödemekten kaçınmayacağız. Saldırıların boyutu ne olursa olsun asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

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