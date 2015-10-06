HDP'li Leyla Birlik: Sürüklenen akrabam yaralı ele geçirildikten sonra infaz edildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Twitter hesabından paylaştığı, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik’e ait olan ve cansız bedeninin sürüklendiği görüntülendiği fotoğraflailgili olarak Leyla Birlik, kayınbiraderi Hacı Birlik'in yaralı ele geçirildikten sonra infaz edildiğini savundu.

BBC Türkçe’den Hatice Kamer imzalı habere göre; HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik, yapılan açıklamaların yetersiz olduğunu söyleyerek "İçişleri Bakanı ve Şırnak Valisi'nin bizim için meşruiyeti kalmamıştır" yorumunu yaptı.

Leyla Birlik, üç aydır Şırnak'ta olduğunu ve hemen her gün çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenazelerini morglardan aldığını kaydetti. Birlik, iki gün önce de şehir merkezinde iki sivilin öldürüldüğünü iddia etti. Leyla Birlik şunları söyledi:

“O gün Şırnak Yeşilyurt ve Dicle Mahallelerinde de çatışmalar yaşandı. Polisler saldırıyordu. Saldırıda elektrik trafoları zarar görmüştü. Emniyeti arayıp ateşi kesmelerini ve trafo arızasının giderileceğini bildirdim. Tedaş'tan görevliler beni arayarak arızayı giderinceye kadar yanlarında beklememi istediler.

Bu sırada Dicle Mahallesi'nden beni aradılar, yaralı bir gerilla olduğunu ve Terörle Mücadele polisleri tarafından götürüldüğünü söylediler. Çatışmalardan dolayı Yeşilyurt mahallesinden Dicle mahallesine ancak yarım saatte varabildim. Terörle Mücadele Müdürü Hastane acil servis kapısında bekliyordu. Yaralıyı görmek isteyince tartıştık. Yaralının öldüğünü söylediler.”

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Şırnak merkezde çekildiği belirtilen fotoğrafın altına şu mesajı yazmıştı: "Bu fotoğrafa iyi bakın, çünkü biz unutmayacağız." Demirtaş, orada her gün aşağı yukarı benzer olaylar yaşandığını söyleyerek, 1Ölüye onu yapanın diriye neler yapacağını siz düşünün" değerlendirmesini yaparak başbakanın açıklamasının yetersiz olduğunu ve içişleri bakanının istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

"Şimdi gel kayınbiraderini al"

Birlik, olaydan bir saat sonra Twitter'de JİTEM adlı hesaptan yerde sürüklenen cansız bir bedenin fotoğrafının Twitter hesabına gönderildiğini aktardı.

Leyla Birlik, "Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenazelerini almaya gittiğimi bilen bu kişiler 'Şimdi gel kayınbiraderini al' diyerek fotoğraflı mesaj gönderdiler. Bana gelen o mesajlarda, vahşice katledilen o gerillanın kayınbiraderim olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

Hacı Birlik'in, Ramazan Bayramı'nda PKK'ya katıldığını söyleyen Leyla Birlik, aynı hesaptan kendisine gönderilen fotoğraflarda akrabasının yaralı olarak çekilmiş fotoğraflarının olduğunu söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Görgü tanıkları Hacı'nın yaralı ele geçirildiğini, hatta yarasını sardığını, daha sonra kobradan açılan ateşle tarandığını söylediler. Sonra da 100 metre yerde sürüklemişler. Yetmemiş zırhlı araçla üzerinden geçmişler. O hesaptan bana gönderilen bir fotoğrafta Hacı'nın yaralı olduğu görülüyor ve fotoğrafta vücudu sağlam."

"Vücudundan 28 kurşun çıkarıldı"

Otopsi raporunu alıp kamu davası açtıklarını söyleyen Birlik şöyle devam etti: "Otopsi raporunda yüzünün parçalandığı, vücudundan 28 kurşun çıkarıldığı, kalçası ve kolunun daha büyük bir silahla parçalandığı, vücudunun sağ tarafının tamamen ezildiği, sıyrıklarla dolu olduğu yazılmış. Fotoğraflarda yaralı ve sağlam. Otopsi raporu da onun nasıl vahşi bir şekilde katledildiğini gösteriyor."

Birlik olayla ilgili kamu davası açtıklarını belirterek, "Olayın örgütlü yapıldığı, halkı kin ve nefrete sürüklediği için suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Davutoğlu ne demişti?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, söz konusu görüntüler ile ilgili tasvip etmelerinin mümkün olmadığını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

"Şırnak'ta polise roketatarla saldırıda bulunurken emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen bir terör örgütü mensubuyla ilgili görüntüleri tasvip etmemiz mümkün değildir.

"Terörle yürüttüğümüz mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, hukuki zemini ve meşruiyeti aşındırmaya yönelik bu tür davranış ve tutumlara müsamaha göstermeyeceğimizi milletimize taahhüt ediyorum. Türkiye, terör örgütünün her türlü barbarlığına karşın, terörle mücadelesini hukuk içinde yürütecektir."

Leyla Birlik Başbakan'ın açıklamasını yetersiz bulduğunu belirtti.

Başbakan'ın açıklamasından hemen sonra fotoğrafların video çekimini de yayınlandığını belirten Birlik şöyle devam etti: "Başbakan açıklama yaptıktan hemen sonra yine benim twitter hesabıma bu sefer videoyu gönderdiler. Kim gönderiyor, neyi amaçlıyorlar? Bu, biz başbakanı da tanımıyoruz demektir."

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, bugünkü konuşmasında İçişleri Bakanı Selami Altınok'u da eleştirerek istifasını istemişti.

Altınok ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir hukuk devleti. Terörle mücadeleyi hukuk sınırları içinde, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yapacağız. Bu konuyla alakalı, sosyal medyada yansıdıktan sonra talimat verdim, 2 polis müfettişimizi bugün itibarıyla Şırnak'a gönderdik" dedi.

HDP Şırnak Milletvekili İçişleri Bakanı'nın açıklamasıyla ilgili olarak da şunları söyledi.

"Roboski'de de göndermişlerdi. Müfettişe gerek yok, bana gönderilen fotoğrafların birinde Hacı'nın cansız bedeni başında bekleyen yüzleri açık onlarca polis var. Hiçbir şeyi gizlememişler zaten. Her şey ortada. Bu organize, örgütlü, çete vari, planlı bir olay. Hiçbir şey tesadüf değil. İçişleri Bakanı ve Şırnak Valisi'nin meşruiyetinin kalmamıştır."

Konuyla ilgili Şırnak Valisi ve Şırnak Emniyet Müdürü ile görüşme talebinde bulunduk ancak Valilik yetkililerine ulaşamadık. Emniyet Müdürü ile görüşme talebimize de olumlu, olumsuz cevap alamadık.