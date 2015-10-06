Şırnak fotoğrafı için Diyarbakır Barosu'ndan suç duyurusu

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Şırnak'ta Hacı Lokman Birlik'e ait olduğu öne sürülen cesedinin zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklenmesi ve fotoğrafının yayınlanması ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Baro Başkanı Tahir Elçi, PKK mensubu olduğu öne sürülen Hacı Lokman Birlik'in cesedinin zırhlı araca bağlanarak sürüklenmesi olayı ile ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılanın suç olduğunu belirten Elçi, dilekçesinde, "Hacı Lokman Birlik adlı kişinin cesedinin boynuna iple bağlamak suretiyle zırhlı bir araçla yerde sürüklenmesi, cenazeye işkence ve saygısızlık yaparak bu durumu fotoğraf ve kamera kaydına alıp yayınlayan görevliler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılarak kamu davası açılmasını talep ediyorum" dedi.