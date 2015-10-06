T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak fotoğrafı için Diyarbakır Barosu'ndan suç duyurusu

"Fotoğraf ve kamera kaydına alıp yayınlayan görevliler hakkında kamu davası açılmasını talep ediyorum"

06 Ekim 2015 09:40

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Şırnak'ta Hacı Lokman Birlik'e ait olduğu öne sürülen cesedinin zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklenmesi ve fotoğrafının yayınlanması ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Baro Başkanı Tahir Elçi, PKK  mensubu olduğu öne sürülen Hacı Lokman Birlik'in cesedinin zırhlı araca bağlanarak sürüklenmesi olayı ile ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılanın suç olduğunu belirten Elçi, dilekçesinde, "Hacı Lokman Birlik adlı kişinin cesedinin boynuna iple bağlamak suretiyle zırhlı bir araçla yerde sürüklenmesi, cenazeye işkence ve saygısızlık yaparak bu durumu fotoğraf ve kamera kaydına alıp yayınlayan görevliler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılarak kamu davası açılmasını talep ediyorum" dedi.

 

ETİKETLER

şırnakbirlikcesethaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24