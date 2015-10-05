Otopsi raporu: Şırnak'ta cesedi yerlerde sürüklenen Hacı Lokman Birlik'e 28 mermi isabet etmiş!

Şırnak'ta önceki gün güvenlik aracının arkasına bağlanarak cesedi yerlerde sürüklenen HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in kayın biraderi Hacı Lokman Birlik’in otopsi tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta Birlik'in vücuduna 28 merminin isabet ettiği ve en az 17 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı.

İdris Emen’in Radikal’de yer alan haberine göre, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in eşinin kardeşi Hacı Lokman Birlik’in otopsi raporu açıklandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan otopsi tutanağında, Hacı Birlik’in ölüm nedeniyle ilgili ‘Çoklu iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama ve medüller şok’ vurgusu da yapıldı. Hacı Lokman Birlik'in otopsi tutanağında şu tespitlere yer verildi:

Öldürücü nitelikte 17 kurşun

"Cesette tespit edilebildiği kadarı ile 28 adet silah mermi çekirdeği veya parçaları isabet etmiş olup, tespit edilebildiği kadarıyla en az 17 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu, diğerlerinin öldürücü nitelikte olmadığı belirlenmiştir. Cesetten çok sayıda ateşli silah mermi çekirdeği parçaları elde edilmiş, ancak ateşli silah mermi çekirdeği elde edilmemiştir.

Haricen 1 ve 15 no’da tarif edilen atışların cilt, cilt altı ve kemik doku bulgularına göre uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu, diğer atışların elbiseli bölgeye isabet etmesinden dolayı atış mesafesi tayini yapılabilmesi için elbiselerin atış artıkları yönünden incelenmesi gerekmektedir. Cesetten toksikolojik inceleme için 2 tüp kan, 1 tüp göz içi sıvısı, 1 tüp safra sıvısı alındı. Kişinin ölümünün çoklu ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı seri kot, ekstremite, mandibula, pelvis ve vertebra kırıklarıyla birlikte çoklu iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama ve medüller şok sonucu meydana geldiği kanaatindeyiz."