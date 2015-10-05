T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otopsi raporu: Şırnak'ta cesedi yerlerde sürüklenen Hacı Lokman Birlik'e 28 mermi isabet etmiş!

Polis aracına bağlanan cesedin HDP'li Leyla Birlik'in kayın biraderine ait olduğu ortaya çıkmıştı

05 Ekim 2015 21:27

Şırnak'ta önceki gün güvenlik aracının arkasına bağlanarak cesedi yerlerde sürüklenen HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in kayın biraderi Hacı Lokman Birlik’in otopsi tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta Birlik'in vücuduna 28 merminin isabet ettiği ve en az 17 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı.

İdris Emen’in Radikal’de yer alan haberine göre, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in eşinin kardeşi Hacı Lokman Birlik’in otopsi raporu açıklandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan otopsi tutanağında, Hacı Birlik’in ölüm nedeniyle ilgili  ‘Çoklu iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama ve medüller şok’ vurgusu da yapıldı. Hacı Lokman Birlik'in otopsi tutanağında şu tespitlere yer verildi:

 

Öldürücü nitelikte 17 kurşun

 

"Cesette tespit edilebildiği kadarı ile 28 adet silah mermi çekirdeği veya parçaları isabet etmiş olup, tespit edilebildiği kadarıyla en az 17 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu, diğerlerinin öldürücü nitelikte olmadığı belirlenmiştir. Cesetten çok sayıda ateşli silah mermi çekirdeği parçaları elde edilmiş, ancak ateşli silah mermi çekirdeği elde edilmemiştir. 
Haricen 1 ve 15 no’da tarif edilen atışların cilt, cilt altı ve kemik doku bulgularına göre uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu, diğer atışların elbiseli bölgeye isabet etmesinden dolayı atış mesafesi tayini yapılabilmesi için elbiselerin atış artıkları yönünden incelenmesi gerekmektedir. Cesetten toksikolojik inceleme için 2 tüp kan, 1 tüp göz içi sıvısı, 1 tüp safra sıvısı alındı. Kişinin ölümünün çoklu ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı seri kot, ekstremite, mandibula, pelvis ve vertebra kırıklarıyla birlikte çoklu iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama ve medüller şok sonucu meydana geldiği kanaatindeyiz."

 

ETİKETLER

leyla birlikHacı Lokman Birlikşırnakcesetsürüklemedemirtaş

İlgili Haberler

Demirtaş: Bu fotoğrafa iyi bakın!

Hacı Lokman Birlik'a ait olduğu söylenen cansız bedenin güvenlik aracına bağlanarak sürüklendiğini gösteren fotoğrafın Şırnak'ta çekildiği belirtiliyor

Davutoğlu: Öldürülen terörist de olsa yapılan muamele kabul edilemez

"Resmin çekiliş biçimi, videoya alınması, provakatif anlamda yansıtılıyor"

Sabah: Cesedi yerde sürüklemek tuzağa karşı bütün dünyada rutin uygulama!

"Öldürülen teröriste bomba tuzaklamış olma ihtimaline karşın tüm dünyada sürükleniyor!"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24