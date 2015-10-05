Sabah: Cesedi yerde sürüklemek tuzağa karşı bütün dünyada rutin uygulama!

Sabah gazetesi Şırnak’t HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik'e ait olduğu söylenen cansız bedenin polis aracına bağlanarak sürüklenmesinin rutin uygulama olduğunu öne sürdü.

Sabah’ın haberinde “Birlik'in cesedinin polis aracının arkasına bağlanarak metrelerce sürüklendiğini gösteren fotoğraflar tepkiye yol açtı. Öldürülen teröriste bomba tuzaklamış olma ihtimaline karşın, tüm dünyada uygulanan rutin uygulama kontrol amaçlı yapılmış. Birkaç metre sürüklenerek kontrol tamamlanmış. Ceset arazideyse, iple bağlanır ve mecburen birkaç kişi tarafından elle çekilir. Şehir içindeyse çevredekilere zarar vermemesi, patlayıcının güçlü olma ihtimaline karşın zırhlı araçla çekilir” denildi.

Sabah gazetesinin internet sitesinde, “PKK'lı teröristin cesedinin sırrı ortaya çıktı” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

PKK'lı teröristin cesedi, polis aracına bağlanarak yerde sürüklendi. Demirtaş bu kareye tepki gösterdi ama işin sırrı ortaya çıktı.

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in kayın biraderi Hacı Lokman Birlik, polisin hendekleri kapatma gerekçesiyle düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada öldürüldü.

Cesedi yerde sürüklendi, tepki gösterdiler

Birlik'in cesedinin polis aracının arkasına bağlanarak metrelerce sürüklendiğini gösteren fotoğraflar tepkiye yol açtı.

Öldürülen teröriste bomba tuzaklamış olma ihtimalina karşın, tüm dünyada uygulanan rutin uygulama kontrol amaçlı yapılmış. Birkaç metre sürüklenerek kontrol tamamlanmış. Ceset arazideyse, iple bağlanır ve mecburen birkaç kişi tarafından elle çekilir. Şehir içindeyse çevredekilere zarar vermemesi, patlayıcının güçlü olma ihtimaline karşın zırhlı araçla çekilir.

Demirtaş tepki gösterdi

Fotoğrafı Twitter adresinden paylaşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ise "Bu fotoğrafa iyi bakın. Önceki gün Şırnak'ta çekildi. Kimse unutmasın, biz unutmayacağız çünkü" dedi.