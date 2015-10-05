İçişleri'nin soruşturma başlattığı Şırnak fotoğrafının video görüntüleri ortaya çıktı!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Bu fotoğrafa iyi bakın. Önceki gün Şırnak'ta çekildi. Kimse unutmasın, biz unutmayacağız çünkü" dediği, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in kayın biraderi Hacı Lokman Birlik'e ait olduğu öne sürülen fotoğrafın videosu ortaya çıktı. Ancak aralarında T24'ün de bulunduğu videoyu yayınlayan haber sitelerine TİB'den gelen uyarıda görüntülerin 4 saat içinde kaldırılmaması halinde ilgili sayfalara erişim yasağı getirileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı görüntülere ilişkin olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Olayla ilgili hukuki ve idari soruşturma için gerekli talimatlar verilmiştir" dedi.

İçişleri'nden soruşturma



İçişleri Bakanlığı, Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa ilişkin soruşturma açıldığını bildirerek, “Sosyal medyaya yansıyan ve Şırnak’ta yaşandığı iddia edilen hadiseyle ilgili soruşturma açılmıştır. İddialar tüm boyutlarıyla araştırılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.Terörle mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Olayla ilgili hukuki ve idari soruşturma için gerekli talimatlar verilmiştir

Başbakan Ahmet Davutoğlu Facebook hesabından, "Olayla ilgili hukuki ve idari soruşturma için gerekli talimatlar verilmiştir" diyerek, "Şırnak'ta polise roketatarla saldırıda bulunurken emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen bir terör örgütü mensubuyla ilgili görüntüleri tasvip etmemiz mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu son derece yanlış tavırlar herşeyden önce hukuk devleti kuralları içerisinde canlarını tehlikeye atarak terörle mücadele eden, bunu yaparken de bir tek sivilin bile zarar görmemesi için azami dikkat gösteren, bölge halkının güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet teşkilatımız tarafından kabul edilemez.



Terörle yürüttüğümüz mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, hukuki zemini ve meşruiyeti aşındırmaya yönelik bu tür davranış ve tutumlara müsamaha göstermeyeceğimizi milletimize taahhüt ediyorum.



Türkiye, terör örgütünün her türlü barbarlığına karşın, terörle mücadelesini hukuk içinde yürütecektir."

Demirtaş: Bu fotoğrafa iyi bakın

Fotoğrafı Twitter adresinden paylaşan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Bu fotoğrafa iyi bakın. Önceki gün Şırnak'ta çekildi. Kimse unutmasın, biz unutmayacağız çünkü" demişti.