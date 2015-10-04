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Demirtaş: Bu fotoğrafa iyi bakın!

Hacı Lokman Birlik'a ait olduğu söylenen cansız bedenin güvenlik aracına bağlanarak sürüklendiğini gösteren fotoğrafın Şırnak'ta çekildiği belirtiliyor

04 Ekim 2015 16:23

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hacı Lokman Birlik’e ait olduğu belirtilen bir bedenin zırhlı güvenlik aracına iple bağlanarak yolda sürüklenişini gösteren fotoğrafı paylaştı. Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu fotoğrafa iyi bakın. Önceki gün Şırnak'ta çekildi. Kimse unutmasın, biz unutmayacağız çünkü” ifadesini kullandı.

Dicle Haber Ajansı (DİHA), “İnsanlık sürükleniyor!” başlığıyla bugün (4 Ekim 2015) yayımladığı fotoğraftaki bedeninin Hacı Lokman Birlik’e ait olduğunu ileri sürdü. DİHA, görgü tanıklarına dayandırarak “Birlik’in özel harekat timleri tarafından önce yaralandığını, sonra infaz edildiğini” öne sürdü. Haberde aktarılan iddiaya göre, “Bazı tim üyeleri infaz edilen Birlik'in başına basarak fotoğraf çektirdi, daha sonra Birlik, akrep tipi zırhlı aracın arkasına bağlanarak Bayındırlık binasına kadar sürüklendi.”

Selahattin Demirtaş'ın hesabından paylaştığı tweet şöyle: 

Fotoğrafın montaj olduğunu iddia edenler T24'ün Twitter hesabını etiketleyerek orijinali olduğunu iddia ettikleri şu görselleri paylaştı:

 

 

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