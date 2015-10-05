Davutoğlu: Öldürülen terörist de olsa yapılan muamele kabul edilemez

Başbakan Ahmet Davutoğlu, önceki gün Şırnak'ta HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in kayın biraderi Hacı Lokman Birlik'e ait olduğu öne sürülen cesedin güvenlik aracından sürüklenmesiyle ilgili olarak, "Öldürülen terörist de olsa yapılan muamele kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Habertürk TV'de Veyis Ateş'in soularını yanıtlayan Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Öldürülen terörist de olsa yapılan muamele kabul edilemez"

"Türkiye demokratik hukuk devletidir. Terörle mücadele ederken bütün memurlarımızın uyması gereken temel demokratik kurallar var. Bu bahsi geçen terörist polislerimize roketatarla saldıran bir kişi. Öldürülen bir terörist de olsa cesedi bu şekilde bir muameleye maruz bırakılmasını kesinlikle doğru bulmayız. O kişi hukuka teslim edilir cezası öyle verilir. Resmin çekiliş biçimi, videoya alınması, provakatif anlamda yansıtılıyor. Aylardır şehit veren mücadele yürüten emniyet birimlerimize gölge düşürmesine izin veremeyiz. Bu bütün güvenlik birimlerimize mal edilemez. Roketlerle küçüçük çocukları parçalayan yol kesme mayınlamalarda 60 yaşındaki Makbule hanımı, 12 yaşındaki Fırat'ı katleden bir örgütten bahsediyoruz. Kimse bu insanları masum göstermeye çalışamaz. Bölgedeki vatabndaşlarımıza şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de önceki dönemlerdeki gibi hukuk dışı bir dönem olacağı kanaatini yaymak isteyenlere kesinlikle itibar etmeyin."