Polisler, Berkin'i kimin vurduğunu hatırlamıyor

Gezi Parkı gösterilerinde başına gaz fişeği isabet ederek ağır şekilde yaralanan ve 268 gündür yoğun bakımda tutulan 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın yaralanmasına ilişkin soruşturmada yedi polisin daha ifadesi alındı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre ifade veren polisler ya "gaz tüfeği kullanmadıklarını" ya da "kimin kullandığını hatırlamadıklarını" söyledi. Bir polis, “Nerede hangi tarihte görev aldığımı hatırlamıyorum” diye konuştu. Bir TİM şefi, “Bizim gruptan kime gaz tüfeği verildiğini, zimmetle verilip verilmediğini bilmiyorum” diye ifade verdi. Daha önce ifadesi alınan yedi polisten bir kısmı da, “Ben kullanmadım” demiş, bir kısmı ise Okmeydanı’nda olmadığını ileri sürmüştü.

Halen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ve son yapılan açıklamaya göre 16 kiloya düşen Berkin Elvan’la ilgili soruşturmada, aradan geçen 268 güne rağmen Okmeydanı'nda hangi polisin görev yaptığı bile tespit edilemedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli yedi polis, geçen 6 Şubat’ta ifade verdi.

'Tim şefi' ama hatırlamıyor

Şu an Samsun Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli İsmail Aydın, Gezi Parkı gösterileri boyunca gaz fişeği kullanmadığını iddia ederek, “Ben kimin gaz tüfeği kullandığını da bilmiyorum” dedi. Aydın ayrıca o tarihte çalışıp çalışmadığını hatırlamadığını savundu. İstanbul Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli Cengizhan Koçbaş, Uluhan Ulu ve Deniz Ulutaş, “Sertifikam olmadığı için gaz tüfeği kullanmadım. Zaten bana gaz tüfeği verilmedi. Olaylar uzun sürdüğü için nerede hangi tarihte görev aldığımı hatırlamıyorum” diye konuştu. Davut Arslan da gaz tüfeği kullanma sertifikasının olduğunu ve gaz tüfeği kullandığını kabul etti. Ne var ki Berkin Elvan’ın vurulduğu gün raporlu olduğunu, olayı internetten öğrendiğini söyledi. Ali Keleş sertifika sahibi olsa da o gün gaz tüfeği kullanmadığını anlatarak, “Çünkü benden başta sertifikası olan memurlar da vardı. Zaman zaman grupta çok sayıda gaz tüfeği sertifikası olan polis olursa dönüşümlü olarak tüfeği kullanırız. Ancak olay tarihinde kimin kullandığını hatırlamıyorum. Ben kullanmadım. Çevik Kuvvet’in kayıtları araştırılırsa o gün gaz tüfeğinin kime teslim edildiği ve kim tarafından kullanıldığı tespit edilebilir” dedi. Tim Şefi Sefa Doyranlı ise o gün Mecidiyeköy-Okmeydanı arasında görev yaptığını fakat gaz tüfeği kullanmadığını söyledi. Doyranlı, gaz tüfeğini kimin kullandığını hatırlamadığını belirtirken, “Bizim gruptan kime gaz tüfeği verildiğini, zimmetle verilip verilmediğini bilmiyorum” dedi. Doyranlı, sadece Gezi Parkı gösterileri başladığında el bombası tipindeki biber gazından kullandığını anlattı.

Daha önce 30 Ocak’ta dinlenen yedi polis de ya gaz tüfeği kullanmadığını ya olayları hatırlamadığını ya da o gün Okmeydanı’nda hiç bulunmadığını iddia etmişti.