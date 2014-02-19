Bozdağ'dan Berkin Elvan açıklaması: MOBESE görüntüsü yok, soruşturma evrakı yeni savcıda

Hülya Karabağlı / Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Berkin Elvan'la ilgili soru önergesini yanıtladı. Bozdağ, 248 gündür komada olan Berkin Elvan'ın yaralandığı yerin MOBESE kayıtlarının olmadığını söyledi. Bozdağ, MOBESE kayıtlarının olmadığının bildirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden kapsamlı bir müzekkere ile tüm olaylara ilişkin MOBESE ve ilgili kamera kayıtlarını istediğini belirtti. Basın yayın organlarıyla birlikte bu şekilde 15-20 terabayt civarında video kaydı ve fotoğrafın muhafaza altına alındığını söyleyen Bozdağ, söz konusu görüntülerin durumuyla ilgili çarpıcı bir ayrıntı verdi. "Görüntülerin fazlalığı, çok fazla güvenlik görevlisinin bu olaylarda görev alması ve güvenlik görevlilerinin aynı gün değişik yerlerde bulunabilme ihtimallerinin olması ve olayların büyüklüğü dikkate alındığında görüntülerin zaman alabildiği" değerlendirmesiyle görüntüleri bulmanın uzun zaman alabileceğini söylemiş oldu.

Adalet Bakanı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında 270 şikâyet dilekçesi olduğunu bildirdi. Farklı uygulamaların ortaya çıkmaması, delillerin tek elden toplanarak birlikte değerlendirilmesi ve sağlıklı neticeye varılması için tüm soruşturma dosyalarının birleştirilmesine karar verildiğini söyledi.

Soruşturma süreci hakkında da bilgi veren Bozdağ, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının adli tatile ayrılması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çalışma Talimatı hükümleri çerçevesinde bir başka cumhuriyet başsavcısının görevlendirildiğini, adli tatilin bitmesinin ardından soruşturma evrakının yeniden eski savcıya verildiğini söyledi. Adli tatil boyunca soruşturma işlemlerinin duraksamadan devam ettiğine dikkat çeken Bakan Bozdağ, soruşturmanın iç hukuk ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde etkin ve süratli bir şekilde yürütülerek neticelendirilmeye çalışıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın BDP Batman Miletvekili Ayla Akat Ata'ya verdiği yanıtın tam metni için tıklayınız.