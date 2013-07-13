Polisin tutanaksız aldığı kayıtlara otel sahibinden itiraz: Sağlam vermiştim

Ali İsmail Kahraman’ın dövüldüğü yerin görüntülerinin kaydedildiği Beşik Otel’in hard disklerini tutanak tutmadan alan polisin, iki gün sonra “açılmadı” diyerek getirdiği öne sürüldü. Otel sahibi Erdoğan Gözseçen, “Ben hard diskteki o görüntüleri polislerle birlikte izledim, sonra da onlara teslim ettim. Ben teslim ederken sağlamdı” dedi.

Gezi eylemlerinin ilk günlerinde Eskişehir’de sokak ortasında dövüldükten sonra komaya giren ve önceki gün yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın dövülme anına ilişkin görüntülerin silinmesi ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi.

İddialara göre, Korkmaz’la ilgili soruşturma devam ederken polis olay yerine yakın olan Beşik Otel’e giderek görüntülerin kaydedildiği hard-diski aldı. Ancak hard-diskin alındığına ilişkin herhangi bir tutanak tutulmadı.

Kemal Göktaş’ın Vatan’daki haberine göre, polis, 2 gün sonra yeniden otele gelerek hard-diskin açılmadığını söyledi ve otel yetkililerinden diskin açılmasını istedi. Bunun üzerine kamera sistemlerini kuran firmadan bir personel çağrıldı. Bu kişinin hard-diskleri açmasının ardından, hard-diskin teslim alındığına ilişkin bir tutanak tutuldu. Böylece hard-disk poliste 2 gün kayıt dışı tutulmuş oldu.

Ancak, sopalıları ve copluları görüntüleyen Beşik Otel ile bir fırıncı ve hırdavatçının hard disklerinin hard disklerin tümüyle “bozuk” olduğu bilirkişi raporuyla saptandı.

Buna karşın, CD’deki iki saatlik görüntülerdeyse, “sivil polis olduğu sanılan veya polisin yanında yer alan gaz maskeli, ellerinde cop, beyzbol sopasına benzer sopa bulunan bir grubun kameralara yansıdığı, bir eylemciye sopalarla vurdukları, sokakta topluca eylemci kovaladıkları” yer aldı.

Bilirkişi, “Dayak görüntüleri başladıktan sonra 18-20 dakikalık kaydın bulunamadığı” saptadı. Buna karşın Beşik Otel’e ait hard diskten kopyalanan CD’deki görüntülerin “sağlam” olması, akıllara “müdahale mi edildi?” sorusunu getirdi.

‘Ben sağlam verdim’

Kameraların bulunduğu Beşik Oteli’in sahibi Erdoğan Gözseçen Radikal’den İsmail Saymaz’a konuştu. Gözseçen hard diskleri polislere teslim etmeden önce beraber izlediklerini, görüntülerin sapasağlam olduğunu, hard diskte bir bozukluğun olmadığını belirtti. Hatta sokakta dövülenlerden Doğukan Bilir’in babası Ercan Bilir’le de izlediklerini kaydeden Gözseçen, “Ertesi gün görüntüleri emniyete verdim. Açamamışlar, geri getirdiler. Polisler de bana, ‘Bunları CD’ye çeker misin?’ dedi. Reddettim. Sonra şifrelerini verdim. Hard diski tekrar götürüp görüntüleri aldılar” dedi.

Gözseçen, hard diskin bozuk çıkmasına ilişkin ise “Hard disk bozuk olmuş olsa CD’ye nasıl aktarılacak? Açılmayan hard diskten görüntü geçilmez ki? Ben hiç anlamış değilim” diye konuştu.

Gösterinin büyümesi üzerine otelin ana şartelini kapattığını anlatan Gözseçen, CD’lerdeki 18-20 dakikalık görüntü kaybının bundan ileri gelmiş olabileceğini savundu. Gözseçen, “Sokaktakiler polis miydi?” sorusuna karşılık, “Görüntülerde belden aşağı vuranlar polis, kafaya vuran sivildi” dedi.

Jandarma Kriminal’de

Eskişehir Başsavcılığı, bilirkişilerin açamadığı silinmiş dosyalar için görüntülerin kriminal laboratuara gönderildiğini açıkladı. Buna göre, 40 adet CD, kamera görüntülerinin kayıt edildiği recorder ve harici hard-diskler 28 Haziran’da Ankara Jandarma Kriminal Laboratuarları’na gönderildi.

Gizli tanık artık gizli değil

Bu arada, “gizli tanık” olmak isteyen olayın görgü tanığının, soruşturmanın başında Müracaat Savcılığı’na kimlik bilgilerini vererek ifade verdiği, ancak daha sonra can güvenliğinden endişe ederek “gizli tanık” olmak için başvurduğu ortaya çıktı. Savcılık, suçu “örgüt” kapsamında değerlendirmediği için başvurusu reddedildi.

Ağabey: Kayıtlar sağlam alınmıştı

Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi, Antakya’nın Ekinci Beldesi’ndeki evlerinde taziyeleri kabul etti. Ağabey Gürkan Korkmaz, şunları söyledi:

“Otel yetkilileri görüntülerin emniyet tarafından ilk alındığı zaman açıldığını, denendiğini hatta bir kısmının kopyalandığını ondan sonra hard diskin emanete teslim edildiğini beyan etti. Sağlam olarak teslim alınan hard diskler emniyetten savcılığa gittiğinde artık açılamıyordu. Hala da bilgilere ulaşılmış değil.”