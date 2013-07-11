Sarısülük ve Cömert'in anneleri Ali İsmail'in cenazesinde

Eskişehir'de 2 Haziran’da düzenlenen Gezi Parkı eyleminde polisin sıktığı biber gazından kaçarken girdiği ara sokakta sivil giysili 5-6 kişinin dövdüğü 19 yaşındaki üniversiteli Ali İsmail Korkmaz 38 gün sonra öldü. Ali İsmail Korkmaz'ın cenaze töreni Hatay'da gerçekleştirildi.

İlk tören okulunda düzenlendi

Korkmaz için ESOGÜ Tıp Fakültesi önünde, ailesi ve arkadaşları tarafından tören düzenlendi. Törende, Korkmaz'ın tabutu üniversite cübbesine sarıldı, üzerine kırmızı karanfiller atıldı. Annesi ve abisinin sarılarak gözyaşı döktüğü törene, CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yakınları katıldı. Törende Korkmaz'ı uğurlamaya gelenler 'Ağlama anne, evlatların burada!' ve 'Anaların öfkesi katilleri boğacak!' sloganları attı.

Korkmaz'ın tabutu, kampüsün dışına kadar omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Törene katılan gruplar, cenaze aracını slogan atarak Atatürk Bulvarı'na kadar takip etti.

Korkmaz'ın avukat ağabeyi Gürkan Korkmaz, bir konuşma yaparak gruba teşekkür etti. Korkmaz'ın cenazesi daha sonra memleketi Hatay'a götürülmek üzere yola çıktı.

Hatay İsmail için ayakta

Cenazenin getirildiği Korkmaz Ailesi'nin evine dev Türk bayrağı asıldı. Evin önünde düzenlenen törene, Korkmaz'ın üniversiteli arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesini omuzlayan kalabalık, sloganlar atarak, mezarlığa yürüdü. Mezarlığa getirilen cenaze musalla taşına konulduktan sonra, okunan dualarla gözyaşları arasında alkışlarla toprağa verildi.

Törene asker de katıldı

Cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap, Vali Yardımcısı Kadim Doğan, İzmir'e tayin olan İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Başoğlu, yeni atanan Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.

Anneler acıyı paylaştı

Gezi eylemlerinde çocuklarını kaybeden, Ethem Sarısülük ve Abdullah Cömert'in anneleri, Ali İsmail Korkmaz'ın fenalaşan annesini sakinleştirdi. Üç acılı anne tabut başında göz yaşlarını tutamadı.

Korkmaz, sivil giyimli bir grubun saldırısına uğramıştı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran gecesi Eskişehir’de AKP il binasına yürüyen yaklaşık 4 bin kişinin bulunduğu kalabalık arasında yer aldı.

Polisin basınçlı su ve biber gazlı müdahalesinin ardından ara sokağa kaçan Korkmaz, burada sivil giysili 5-6 kişinin saldırısına uğradı. Arkadaşları tarafından yaralı bulunan Korkmaz, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tomografisi çekilen genç, 'Seninki adli vaka, önce polise ifade ver' ve 'Bir şeyin yok' denilerek evine gönderildi.

Evine gidip uyuduktan sonra fenalaşan Korkmaz’ın, götürüldüğü Eskişehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi.