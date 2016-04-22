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Sinan Çetin'in oğlu, bir polisin öldüğü kazadan sonra alkolmetreyi üflememiş!

Rüzgar Çetin'in "bilinçli taksirle ölüm ve yaralamaya sebep olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti

22 Nisan 2016 19:58

Beşiktaş'ta bir polis memurunun hayatını kaybettiği, bir polis memurunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in gözaltındaki görüntüleri ortaya çıktı. Çetin'in polis tarafından uzatılan alkol metreyi üflemediği ve 'Ben hastanede vermeyi tercih ediyorum' dediği görülüyor. Hastaneye götürülen Rüzgar Çetin, yapılan testlerle, 90 promil alkollü çıktı.

İşte o görüntüler:

İstanbul Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olması, birinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle, "bilinçli taksirle ölüm ve yaralamaya sebep olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen tutuklu sanık Rüzgar Çetin'in yargılanmasına dün başlandı.

Sinan Çetin'in oğlu: Kazayı her gece rüyamda görüyorum, tek isteğim polisin ailesinin beni affetmesi

Bu arada Çetin'in polis tarafından gözaltına alındığı anlarda çekilen görüntüler de basına yansıdı.

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