Sinan Çetin’in oğlu Beşiktaş’ta kaza yaptı; bir polis hayatını kaybetti, bir polis yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta karşı yönden gelen otomobil ile polis aracının kafa kafaya çarpıştığı kazada, bir polis şehit olurken, bir polis de yaralandı. Polis aracı ile çarpışan Porsche marka otomobilin sürücüsünün ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgâr Çetin olduğu öğrenildi. Kazadan sonra Rüzgâr Çetin gözaltına alındı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çırağan Caddesi, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ortaköy istikametinde ilerleyen ve içerisinde 2 polis memurunun bulunduğu 34 A 4342 plakalı trafik ekibi, karşı istikametten gelen 34 RUZ 27 plakalı lüks otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan polis aracı, yol kenarındaki kaldırıma çıktıktan sonra demir parmaklıklara çarparak durdu. Ön kısmında büyük hasar oluşan lüks otomobil ise yol ortasına savruldu.

2 polis yaralandı

Kaza sırasında yan koltukta oturan polis memuru İsmet Fatih Alagöz araçtan fırlayarak yola savrulurken, aracı kullanan polis memuru sürücü koltuğunda sıkıştı. Otomobil sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yola savrulan ve durumu ağır olduğu öğrenilen polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ü ambulansla Acıbadem Fulya Hastanesi’ne kaldırdı.

Bu sırada itfaiye ekipleri de polis aracı içerisinde sıkışan diğer polis memurunu kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu, yaralı polis memuru araçtan çıkartılarak ambulansa taşındı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı polis memuru hastanede şehit oldu

Kaza sırasında yola fırlayarak ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Fulya Acıbadem Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere ragmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hastane önünde mesleştaşlarından umutlu haberin gelmesini bekleyen memurlar, İsmet Fatih Alagöz’ün ölüm haberini alınca üzüntüye boğuldu.

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu gözaltında

Kazaya karışan lüks otomobil sürücüsünün yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin olduğu ve olaydan sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapıldı

Öte yandan polis, kaza sonrasında Çırağan Caddesi’ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil ve çevresinde inceleme yapıp, kaza yerini fotoğrafladı. Çevrede bulunan mobese kameraları da incelemeye alındı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.