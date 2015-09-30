T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sinan Çetin'in istediği şarkı çalmayınca DJ'ye kafa atan oğlu: Bir daha böyle bir olaya karışmayacağım

Orfeo Çetin: Bana muhallebi çocuğuı dedi; bir anlık bir gafletti

30 Eylül 2015 13:45

İstediği şarkıyı çalmadığı için DJ Can Utkan’a kafa attığı iddiasıyla hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açılan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Orfeo Çetin, ifadesinde “Üzgünüm, bir daha böyle bir olaya karışmayacağım” dedi.

 

Kaşı ve kafası yarıldı



Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Orfeo, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesine göre 23 Temmuz gecesi Lucca’ya gitti. Mekanda çalınan müziği beğenmeyince DJ’e para vererek şarkının değiştirilmesini isteyen Çetin, bir süre bekledikten sonra Can Utkan’ın yanına giderek kafa attı. Darbe nedeniyle Utkan’ın iki kaş arası ve kafasının sağ üst kısmı yarıldı.

 

'Muhallebi çocuğu' dedi



Hürriyet Kelebek'ten Özge Eğrikar'ın haberine göreDJ Can Utkan'ın şikayetinden vazgeçmemesi ve uzlaşmaya yanaşmaması üzerine önceki gün ifade vermeye giden Çetin, şunları söyledi: “Müziğin değiştirilmesini rica ettim. DJ ‘Perşembeleri böyle, beğenmiyorsan gidebilirsin. Burası sizin gibilere göre değil muhallebi çocuğu’ diyerek hakaret etti. Bir anlık gafletti. Çok üzgünüm. Bir daha böyle bir olaya karışmayacağım.”

ETİKETLER

sinan çetinorfeo çetindjkafakafa atmahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24