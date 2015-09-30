Sinan Çetin'in istediği şarkı çalmayınca DJ'ye kafa atan oğlu: Bir daha böyle bir olaya karışmayacağım

İstediği şarkıyı çalmadığı için DJ Can Utkan’a kafa attığı iddiasıyla hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açılan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Orfeo Çetin, ifadesinde “Üzgünüm, bir daha böyle bir olaya karışmayacağım” dedi.

Kaşı ve kafası yarıldı





Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Orfeo, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesine göre 23 Temmuz gecesi Lucca’ya gitti. Mekanda çalınan müziği beğenmeyince DJ’e para vererek şarkının değiştirilmesini isteyen Çetin, bir süre bekledikten sonra Can Utkan’ın yanına giderek kafa attı. Darbe nedeniyle Utkan’ın iki kaş arası ve kafasının sağ üst kısmı yarıldı.

'Muhallebi çocuğu' dedi





Hürriyet Kelebek'ten Özge Eğrikar'ın haberine göreDJ Can Utkan'ın şikayetinden vazgeçmemesi ve uzlaşmaya yanaşmaması üzerine önceki gün ifade vermeye giden Çetin, şunları söyledi: “Müziğin değiştirilmesini rica ettim. DJ ‘Perşembeleri böyle, beğenmiyorsan gidebilirsin. Burası sizin gibilere göre değil muhallebi çocuğu’ diyerek hakaret etti. Bir anlık gafletti. Çok üzgünüm. Bir daha böyle bir olaya karışmayacağım.”