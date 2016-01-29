Polis memurunun şehit olduğu kazayı yapan Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta karşı yönden gelen otomobil ile polis aracının çarpıştığı kazada, bir polis şehit olurken, bir polis de yaralandı. Porsche marka otomobilin sürücüsünün yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin olduğu öğrenildi. Kazadan sonra 0.92 promil alkollü olduğu da öğrenilen Rüzgar Çetin gözaltına alındı. Elleri kelepçeli olarak Emniyet'ten çıkarılan Rüzgar Çetin, üzgün olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Rüzgar Çetin'i babası Sinan Çetin de adliye koridorlarında merdivenlere oturarak bekledi. Savcılık sorgusu tamamlanan Rüzgar Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Rüzgar Çetin'in hâkimlikte verdiği ifadesinde, "Orta şerit boştu. Oraya girmek için manevra yaptım. Araç kaydı. Kaza yaptım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rüzgar Çetin, 9 yıl önce yine aynı caddede kaza yapmıştı. Cipiyle takla atan Çetin'in aşırı hızlı olduğu iddia edilmişti. Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde lüks aracın karşı şeride geçerek polis aracına çarptığı görülüyor.

Olay yerinde inceleme yapıldı

Öte yandan polis, kaza sonrasında Çırağan Caddesi’ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil ve çevresinde inceleme yapıp, kaza yerini fotoğrafladı. Çevrede bulunan mobese kameraları da incelemeye alındı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı İsa Dalgıç'ın yaklaşık 2 saat ifadesini aldığı Çetin, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) 15 yıla kadar hapis cezası öngörülen "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklanması talebiyle, nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Rüzgar Çetin'in tutuklanmasına karar verdi. Rüzgar Çetin, Metris Cezaevi'ne götürülecek.

Avukatın emniyet kemeri savunması

Rüzgar Çetin'in hakimlikte verdiği ifadesinde, "Orta şerit boştu. Oraya girmek için manevra yaptım. Araç kaydı. Kaza yaptım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Çetin'in avukatının da yaptığı savunmada kazada hayatını kaybeden polis memurunun emniyet kemerinin takılı olmadığı, takılı olsaydı kazanın ölümle sonuçlanmayacağını ileri sürdüğü öğrenildi.

Alkol muayenesi olaydan 1 saat 20 dakika sonra

Öte yandan Rüzgar Çetin’in kazadan 1 saat 20 dakika sonra üflemeli cihazla yapılan alkol muayenesinde 0.90 promil alkollu olduğu tespit edildi. Durumun alınan kan örneklerinden yapılacak testlerin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Sinan Çetin'in oğlu 9 yıl önce de aynı caddede kaza yapmıştı

Rüzgar Çetin, Çırağan Caddesi'nde 14 Temmuz 2006'da da kaza yapmıştı. O gün 21 yaşında olan Rüzgar Çetin, cipiyle takla atmıştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Çetin'in aşırı hızlı olduğu iddia edilmişti.

Şehit polis atanamayan öğretmen olduğu öğrenildi

Şehit olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün (33) Çorum’daki baba ocağında ise hüzün var. Alagöz'ün atanamayan öğretmen atanamayan öğretmenlerden olduğu öğrenildi.

Haberin aileye ulaşması üzerine yakınları İstanbul’a gitti. 8 yıllık polis memuru olduğu İsmet Fatih Alagöz’ün Fen Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduğu, ataması yapılmayınca polisliğe geçtiği öğrenildi.

Evli ve Metehan (4) ile Azra Su (2.5) adlı iki çocuğu bulunan şehit polisin cenazesinin İstanbul’daki törenin ardından Çorum'a gönderilecek.