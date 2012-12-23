Fehmi Koru: Polis, 1970'lerdeki gibi orantısız güç kullanıyor

Star Gazetesi Başyazarı Fehmi Koru, ODTÜ’deki protestoda yaşananları “polisin orantısız güç kullanması” olarak nitelendirdi. “Polislerin cop ve ağır silahların yanı sıra sis ve biber gazı taşıdığını” belirten Koru, “Güvenlik güçlerinin ellerindeki silah ve malzemelerinin onlara ciddi bir sorumluluk yüklediğini” söyledi. “Muhtemelen (polislerin) eğitimlerinin ellerindeki teçhizat kadar günün şartlarına uygun olmamasından kaynaklanan bir durum söz konusu” diyen Koru, “1970’lerde öğrenci olaylarına nasıl müdahale ediyor idiyse polis bugün de aynı şekilde davranıyor” dedi.



Fehmi Koru, 18 Aralık’ta Göktürk-2’nin uzaya atılış töreninde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın aralarında bulunduğu protokolü protesto eden ODTÜ’lü öğrencilere uygulanan polis müdahalesini yazdı. Koru’nun “Gençleri dövmeyelim, anlamaya çalışalım” başlığıyla Star’da yayımlanan (23 Aralık 2012) yazısının ilgili kısmı şöyle:

(...)Toplumsal olaylar dediğimiz gösteriler, protestolar, yürüyüşler topluca hareket eden bireyler tarafından yapılıyor. Katılımcılar ya korunmasız, ya da en fazla tarihi 75 yıl öncesine dayanan zararı sınırlı tahrip âletleri bulunuyor ellerinde. Çatışma halinde, güvenlik güçleri, karşılarındaki kitleye üstün bir konumda bulunuyor doğal olarak. Taşırıkları cop artık sopa değil, çok etkili bir silâh; ayrıca bizde polis hafifinden ağırına silâhlar da taşıyor.

Sis ve biber gazları da cabası...

(...) ODTÜ’de yaşanan polisin orantısız güç kullanması bizim henüz o düzeye erişemediğimizi gösteriyor. Öncesinde istihbari bilgileri değerlendirip tedbirler almak, protestocuların hareketlerini şiddete başvurmalarını engelleyecek biçimde kısıtlamak ve savaş manzaraları noktasına vardırmadan göstericileri dağıtmak mümkün olmalıydı.

(...)1970’lerde öğrenci olaylarına nasıl müdahale ediyor idiyse polis bugün de aynı şekilde davranıyor. Oysa hem teknik imkânlar arttı, hem de insanların algılaması değişti... Bugünün gençleri 1970’lerin gençleriyle aynı güdülerle alanlara gelmiyor...