Zaman gazetesinin iddiasına göre 20 ODTÜ'lü daha gözaltına alınacak

Ankara'da bu sabah çoğunluğu ODTÜ'lü, üniversite öğrencilerine yönelik operasyon devam ederken Zaman gazetesi internet sayfasından 20 öğrencinin daha gözaltına alınacağını iddia etti.

Geçtiğimiz Perşembe günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik protesto gösterileri ve polis müdahalesine karşı boykot eylemleri yapan üniversite öğrencilerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan operasyonda 13 öğrenci gözaltına alınırken, Zaman gazetesi'nden Bayram Kaya haberinde "10 öğrencinin gözaltında olduğunu ve 20 öğrencinin daha gözaltına alınacağını" duyurdu.

Öğrencilerin 'Kitleyi polise karşı kışkırtmak' ve 'terör' suçlamalarıyla gözaltına alındığını, ODTÜ eylemlerinde 400 terör örgütü üyesi öğrenci bulunduğunu iddia etti.

Operasyonun "PKK\\KCK ve DHKP-C"ye yönelik olduğunu ileri süren Zaman haberinde şu ifadeleri kullandı: "Aralarında terör örgütü PKK\\KCK ve DHKP_C'ye üye yaklaşık 400 öğrencinin bulunduğu grup, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve birçok bakanın katıldığı Göktürk-2 uydusunu fırlatma töreni sırasında taşlı, sopalı ve Molotof kokteyli protesto eylemi yaparak okulun camlarını aşağıya indirmişti. Olayın ardından görüntüleri inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eyleme karışan yaklaşık 50 öğrenciyi tespit etti. Bunun ardından sabah erken saatlerde operasyon yapan polis, 10 zanlıyı gözaltına alarak emniyete getirdi. Yaklaşık 20 öğrencinin daha gözaltına alınacağı öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin ikametgahlarında biri kuru sıkı, diğeri de kuru sıkıdan bozma iki adet tabanca ele geçirildi. Bunun yanı sıra Hacettepe’den 12, Ankara Üniversitesi’nden 13 ve diğer okullardan da 13 öğrencinin ODTÜ’ye gelerek eylemlere katıldığı belirlendi.