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ODTÜ'lülere polis operasyonu: 13 gözaltı!

ODTÜ'lü çok sayıda öğrenci, bu sabah polis tarafından evleri basılarak gözaltına alındı

21 Aralık 2012 11:30

Salı günü ODTÜ'de meydana gelen olayların ardından polis, bu sabah erken saatlerde bazı öğrenci evlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 13 öğrenci gözaltına alındı.
 
Göktürk 2 uydusunun Çin'den fırlatılması nedeniyle ODTÜ Kampüsü'nde düzenlenen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören öncesi protesto gösterileri olmuş, polis öğrencilere tazyikli su ve gazla müdahale etmişti.

Geçtiğimiz salı günü meydana gelen olaylarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, bu sabah erken saatlerde bazı öğrenci evlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda ODTÜ, Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi'nden 13 öğrenci gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği ve sayının artabileceği belirtiliyor.

Öğrencilerin "Şiddet eylemlerine yönlendirilmesinde rol aldığı, polise mukavemet ettiği ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, gözaltına alınan öğrencilerin sayısının 39 olduğunu avukatların öğrencilerle görüştürülmediğini öne sürdü.
 

 

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