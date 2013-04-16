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PKK'nın sınır dışına çekileceği güzergâhı MİT belirleyecek

Öcalan’ın önceki gün İmralı’ya giden BDP heyeti ile ana hatlarını paylaştığı çekilme takviminin bu hafta içinde başlaması bekleniyor

16 Nisan 2013 13:34

Abdullah Öcalan’ın İmralı’ya giden BDP heyetine PKK’nın sınır dışına çekilme sürecini anlattığı ileri sürüldü. Görüşmede, çekilme sürecinde güzergâhın Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) belirleyeceği ve bunu Adalet Bakanlığı üzerinden BDP’ye ileteceği ifade edildi.

PKK, çözüm sürecinin en önemli aşaması olarak görülen sınır dışına çekilme için gün sayıyor. Kandil, son hazırlıklarını tamamlarken Öcalan’ın yeni mesajı okunur okunmaz çekilme başlayacak. Öcalan’ın önceki gün İmralı’ya giden BDP heyeti ile ana hatlarını paylaştığı çekilme takviminin bu hafta içinde başlaması bekleniyor. 

BDP heyetinden önce MİT yöneticileri ile Öcalan arasında Ada’da çekilme takvimi üzerine görüşmeler yapıldığı belirtildi. Çekilme aşamasının sorunsuz tamamlanması için takvimin detayların kararlaştırıldığı toplantıya ilişkin detayları Öcalan’ın BDP heyetiyle de paylaştığı ifade ediliyor. Silahların nerede ve hangi şartlarda bırakılacağının güvenlik endişesi ile açıklamayacağı öğrenildi.

 

Haziran-Temmuz’da bitecek

 

Hamza Erdoğan’ın Star gazetesindeki haberine göre, Öcalan’la yapılan görüşmenin diğer boyutunu ise Kandil’in çekilme noktasındaki ilettiği pürüzlerin aşılması oluşturdu. Öcalan, MİT’le varılan mutabakatı da BDP heyetine anlattı. Öcalan’ın kamuoyuna açık olarak ileteceği mesajda çekilmenin silahsız olması ve derhal başlaması yönünde vurgu yapılması bekleniyor. Ancak güzergâhlar gibi detaylara girilmeyecek. Bu detaylar MİT ve Adalet Bakanlığı üzerinden BDP’ye iletilecek. Ardından da Kandil’e gidecek. Çıkışların Haziran-Temmuz’da tamamlanması planlanıyor.

 

Kalkan ve Karasu’ya ayar

 

Öte yandan Abdullah Öcalan’dan gelecek çekilme takvimini bekleyen Kandil’de süreci yokuşa süren örgütün dağ kadrosundaki isimlerden Duran Kalan ve Mustafa Karasu rahatsızlığı yaşandığı belirtildi. Süreci olumsuz etkileyen çeşitli açıklamaların da görüşmelerde gündeme geldiği ifade ediliyor. Bu arada İmralı’ya daha önce giden iki heyette yer alan ancak Avrupa’da olduğu için 5. heyette bulunmayan BDP Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın, 18 Nisan’a kadar Avrupa’da kalacağı ifade edildi. Demirtaş’ın, çekilmenin startını oradan izleyeceği kaydedildi.

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