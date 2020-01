PKK sınır dışına hangi güzergâhtan, ne zaman ve nasıl çekilecek?

Çözüm sürecine paralel olarak Türkiye’den çıkacak PKK mensupları için hazırlanan plan tamamlandı. Nisan ayında başlanacak çekilme süreci Haziran’da tamamlanacak. Çekilme süreci Ankara’dan canlı izlenecek.

Star gazetesi, Abdullah Öcalan’ın, PKK’ya sınır dışına çıkma talimatını içeren mektubun ayrıntılarını açıkladı. Çekilmenin tüm detaylarının yer aldığı mektupta, çıkış startının iklim şartlarına bağlı olarak en geç Nisan ayının sonunda verilmesi, Haziran’da ise tamamlanması öngörülüyor.

Çekilme planında PKK’lıların geçecekleri güzergahlardan hangi saatlerde yürüyeceklerine kadar tüm detaylar yer alıyor. Öcalan, ‘silahların bırakılarak gitme’ konusunda ise Kandil’den yeni bir görüş istedi.

Çekilme esnasında güvenlik güçleri tüm önlemi alırken, çıkışlar Ankara’dan an be an canlı olarak takip edilecek.

Hazırlıklar hızlandırıldı

Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok ve Duran Kalkan bir taraftan çekilme mektubunu değerlendirirken, diğer yandan alt birimlerle acil toplantılar yapmaya başladı. Bu kapsamda değişik bölgelerde bulunan kamplarda, gelecek gruplar için bir süredir devam eden çalışmalar hızlandırıldı.

Güzergahı istihbarat bilecek

İmralı’dan gönderilen mektupta sınır içindeki çekilmeler konusunda tüm detaylar da yer aldı. PKK’lılar, yerleşim birimlerinin bulunduğu bölgelere uğramadan dağlık alanlardan geçecekler. PKK’lılar, yol boyunca gece saatlerinde yürüyecek, gündüz saatlerinde dinlenecek. Örgüt mensupları ovalara inmeden kış ve yaz üstlenmesinde kullandıkları Kuzey-Güney eksenli patika yollardan geçecekler. Güzergahlar önceden istihbarat birimlerine (MİT) bildirilecek. Bu bilgiler güvenlik birimleri ile de paylaşılacak.

İki ana koridor belirlendi

Çekilme planının yer aldığı İmralı mektubunda tüm detaylar bulunuyor. Buna göre, Türkiye’de halen kış üstlenmesinde olan örgüt üyeleri, karların erimesiyle birlikte yola çıkacaklar. Buna göre, çekilme Tunceli-Tokat ile Kars-Ardahan -Iğdır hattından başlamak üzere iki ana koridordan gerçekleştirilecek. PKK’lıların bir kısmı Tunceli, Bingöl, Sason Kulp, Bitlis, Siirt ve Şırnak koridorunu kullanarak Hakurk üzerinden Kuzey Irak’a geçecekler. Bir kısmı ise Kars, Iğdır, Erzincan, Erzurum, Muş, Ağrı, Van, Yüksekova ve Hakkari’yi kapsayan akstan Zap çayını takip ederek Kuzey Irak’a geçecekler. Türkiye ile Irak arasındaki tampon bölgeyi geçtikten sonra bazı noktalarda PKK’lıara Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine bağlı Peşmerge güçleri eşlik edecek.

Hangi kampa yerleşecekler

Sınır dışını çekilecek PKK’lılar, kapasitelerine göre daha önceden hazırlanan kamplara dağıtılacaklar. Sınır dışına çıkacak örgüt mensuplarının ağırlıklı olarak PKK’nın kullanmakta olduğu Kandil, Zaho, Zap, Hakurk, Dohuk, Mahmur, Avaşin, Mesina ve Barzan gibi ana merkezlere yerleştirilmesi planlanıyor.

Çekilmeye yakın takip

PKK sınır dışına çekilirken, aktif bir saldırı söz konusu olmadığı sürece asker sıcak takibe girmeyecek. Ancak güvenlik güçleri hareketi yakın takibe alacak. Olası saldırılara ve provokasyonlara karşı her türlü önlem alınacak. Örgüt mensupları aynı zamanda başından sonuna kadar Ankara’dan ‘canlı’ gözetilecek. Bunun için her türlü telsiz, uydu sistemlerinden yararlanılacak. Bazı bölgelerde ise heronlar tarafından takibat yapılacak. Bir olumsuzluk karşısında ilgili birimler anında uyarılacak.

Yürüyüş Nisan’da başlıyor

PKK’nın bulunduğu en kuzey bölge ile Irak sınırı arasındaki 500-600 kilometrelik mesafe göz önüne alındığında örgüt mensuplarının tamamen çekilmesinin yaklaşık 2 ay alacağı tahmin ediliyor. PKK’nın 15 Haziran’da tamamen çekilmesi öngörülüyor.

Silahlar için görüş istedi

Bu arada çekilme konusundaki tek belirsizlik ise örgütün elindeki silahları bırakarak çekilmesi konusunda yaşanıyor. Öcalan ile MİT yöneticileri anasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “silahları bırakıp çıksınlar” çağrısı konusunda bir mutabakata varıldığı; ancak Öcalan’ın bu konuda örgüt yöneticilerinden görüş istediği belirtildi.