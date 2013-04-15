BDP'li Baluken: Çekilme birkaç güne başlar

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, PKK'nın, çekilme sürecini birkaç güne kadar başlatacağını söyledi.



Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) heyetinin hafta sonu gerçekleştirdiği son İmralı ziyaretinin ardından Abdullah Öcalan'dan gelecek çekilme süreci mesajı beklenirken, BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'den sürece ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Meclis'te konuşan Baluken, "Yürüyen sürece baktığımızda, PKK'nın önce ateşkes sürecine geçtiğini ve birkaç güne kadar geri çekilme sürecini başlatacağını, silahsızlanmaya doğru gidecek somut adımlar atılacağını görüyoruz" dedi.

Abdullah Öcalan, dün İmralı'ya giden 5'inci BDP heyeti aracılığı ile çekilme sürecine ilişkin olarak bir iki güne kadar açıklama yapacağını söylemişti.

İmralı'daki beşinci görüşmenin ardından BDP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapılmış, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ile birlikte ziyareti gerçekleştiren BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'a ait olduğunu belirttiği notu, habercilere okumuştu.

Notta şu ifadelere yer verilmişti:

"Saygı değer Türkiye halkı, yaşamakta olduğumuz barış ve demokratik çözüm süreci bütün hassasiyeti ile devam etmektedir. Hem çatışmasızlık sürecinin kalıcılaşması hem de geri çekilme sürecenin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma yürütmekteyim. Gelinen aşamada daha umutlu bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmayı, birkaç gün içinde bütün Türkiye halkıyla paylaşacağım. Bu itibarla demokratik çözüm sürecine katkı sunan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, eşit, demokratik ve adil bir barışa olan inancımla herkesi selamlıyorum."