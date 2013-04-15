T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'li Baluken: Çekilme birkaç güne başlar

Meclis'te konuşan Baluken, "Yürüyen sürece baktığımızda, PKK'nın önce ateşkes sürecine geçtiğini ve birkaç güne kadar geri çekilme sürecini başlatacağını" söyledi

15 Nisan 2013 16:45

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, PKK'nın, çekilme sürecini birkaç güne kadar başlatacağını söyledi.
 
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) heyetinin hafta sonu gerçekleştirdiği son İmralı ziyaretinin ardından Abdullah Öcalan'dan gelecek çekilme süreci mesajı beklenirken, BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'den sürece ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Meclis'te konuşan Baluken, "Yürüyen sürece baktığımızda, PKK'nın önce ateşkes sürecine geçtiğini ve birkaç güne kadar geri çekilme sürecini başlatacağını, silahsızlanmaya doğru gidecek somut adımlar atılacağını görüyoruz" dedi.

Abdullah Öcalan, dün İmralı'ya giden 5'inci BDP heyeti aracılığı ile çekilme sürecine ilişkin olarak bir iki güne kadar açıklama yapacağını söylemişti.

İmralı'daki beşinci görüşmenin ardından BDP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapılmış, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ile birlikte ziyareti gerçekleştiren BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'a ait olduğunu belirttiği notu, habercilere okumuştu.

Notta şu ifadelere yer verilmişti:

"Saygı değer Türkiye halkı, yaşamakta olduğumuz barış ve demokratik çözüm süreci bütün hassasiyeti ile devam etmektedir. Hem çatışmasızlık sürecinin kalıcılaşması hem de geri çekilme sürecenin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma yürütmekteyim. Gelinen aşamada daha umutlu bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmayı, birkaç gün içinde bütün Türkiye halkıyla paylaşacağım. Bu itibarla demokratik çözüm sürecine katkı sunan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, eşit, demokratik ve adil bir barışa olan inancımla herkesi selamlıyorum."

ETİKETLER

idris balukenbdppkksınır dışıçekilmeabdullah öcalanimralımesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24